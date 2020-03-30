【中國救市】人行放水兼減逆回購利率　ING ：出乎意料　不排除防範金融危機

▲ ING銀行大中華經濟師彭藹嬈形容，今次下調逆回講利率及放水之舉均出乎意料，不排除背後動機乃防範金融危機

人行今日突然下調7天逆回講利率20個點子，使其由2.4厘下降至2.2厘，並重啟逆回購操作，「放水」500億元。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈形容，今次下調逆回講利率及放水之舉均出乎意料，不排除背後動機乃防範金融危機。

相關文章：中國蘊釀變相減息 市場預期降準減息機會大

相關文章：【派錢抗疫】澳洲提供工資補貼 韓國派錢 疫情重挫各國派錢救經濟一覽（不斷更新）

彭藹嬈解釋，銀行同業流動性充足，且3月16日以來，人行已未再放水，相信突然下調逆回講利率及釋放流動性，背後有兩大主要原因。首先，內地資本賬戶雖「半封閉」（semi-closed），但在環球金融市場均現動盪下，難獨善其身。其次，彭藹嬈觀察到肺炎疫情擴散下，內地勞工市場在1至3月期間遭到拖累，連帶消費相關的過期還款個案亦增多。

她強調，內地陷入金融危機的可能性極低，但內地先發制人地下調逆回購利率，將限制危機來臨之機會。

彭藹嬈預期，下月MLF及LPR利率將同告下調，但不認為存款利率將降，皆因現非「保護銀行盈利能力的時候」，且此舉將阻礙利率市場化；相對之下，如果內地要維持金融機構運作穩守，可放寬銀行的資本緩衝。

相關文章：【ESPRIT】思捷子企申請破產保護 復牌後暴跌29% 中午收市跌逾6%（第二版）