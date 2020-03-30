  • 21°C
香港時間 : 2020330日 (一) 16:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中國救市】人行放水兼減逆回購利率　ING ：出乎意料　不排除防範金融危機

金融經濟 16:22 2020/03/30

分享：

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈形容，今次下調逆回講利率及放水之舉均出乎意料，不排除背後動機乃防範金融危機

人行今日突然下調7天逆回講利率20個點子，使其由2.4厘下降至2.2厘，並重啟逆回購操作，「放水」500億元。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈形容，今次下調逆回講利率及放水之舉均出乎意料，不排除背後動機乃防範金融危機。

相關文章：中國蘊釀變相減息　市場預期降準減息機會大
相關文章：【派錢抗疫】澳洲提供工資補貼 韓國派錢　疫情重挫各國派錢救經濟一覽（不斷更新）

彭藹嬈解釋，銀行同業流動性充足，且3月16日以來，人行已未再放水，相信突然下調逆回講利率及釋放流動性，背後有兩大主要原因。首先，內地資本賬戶雖「半封閉」（semi-closed），但在環球金融市場均現動盪下，難獨善其身。其次，彭藹嬈觀察到肺炎疫情擴散下，內地勞工市場在1至3月期間遭到拖累，連帶消費相關的過期還款個案亦增多。

她強調，內地陷入金融危機的可能性極低，但內地先發制人地下調逆回購利率，將限制危機來臨之機會。

彭藹嬈預期，下月MLF及LPR利率將同告下調，但不認為存款利率將降，皆因現非「保護銀行盈利能力的時候」，且此舉將阻礙利率市場化；相對之下，如果內地要維持金融機構運作穩守，可放寬銀行的資本緩衝。

相關文章：【ESPRIT】思捷子企申請破產保護 復牌後暴跌29% 中午收市跌逾6%（第二版）

中國人民銀行 LPR MLF 經濟 金融機構 逆回購 金融 銀行

上一篇文章

【名牌寒冬】LVMH預計首季收入跌10%至20%

下一篇文章

【新股IPO】一文看清 新股孖展金額 MOG首日超購4.1倍 滿貫、智中未足額
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【食肆停業】富臨翠華敘福樓稻香麥當勞大家樂　一文看清香港機構「封場」防疫措施（不斷更新）
【食肆停業】富臨翠華敘福樓稻香麥當勞大家樂　一文看清香港機構「封場」防疫措施（不斷更新）
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【定期存款】10行鬥加港元存息　競爭戰況今年最激
【定期存款】10行鬥加港元存息　競爭戰況今年最激
【搶蛋潮】泰國禁止雞蛋出口至少7天 香港出現搶蛋潮（第二版）
【搶蛋潮】泰國禁止雞蛋出口至少7天 香港出現搶蛋潮（第二版）
禁足在家如何解悶？用Google可自製AR動物園
禁足在家如何解悶？用Google可自製AR動物園