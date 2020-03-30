【多圖】連品牌Logo都要「隔離」？　 盤點大品牌的創意Logo

隨著各地疫情加重，不少國家及地區都有避免群眾聚集的措施，人們都知道與他人保持6尺距離，可以降低患病的風險，但原來不只人們的距離變得愈來愈遠，一些大品牌的商標「距離」也愈來愈遠，大企業如麥當勞（McDonald's），可口可樂（Coca-Cola），奧迪（Audi）和福斯汽車（Volkswagen）等，正透過設計「隔離Logo」吸引人們注意。

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早前，巴西的麥當勞在其Facebook發布了一張圖片，將麥當勞的金色拱門拆開，變成兩個拱型，幽默的手法引來網民讚好，帖文獲得31萬個心情回應，2.7萬個回應及16萬次分享。麥當勞解釋說，盡管某些分店停業，導致客戶與公司之間的暫時隔離，但麥當勞將會透過外賣向客人提供食物。

可口可樂公司則在紐約時代廣場上刊登廣告，顯示商標的每個字母都分開了，還加了一句「分開是保持聯繫的最佳方法 (Staying apart is the best way to stay united)」，可口可樂的廣告以宣傳團結和愛情的形象見稱。

另外，兩間汽車公司奧迪（Audi）和福斯汽車（Volkswagen）亦特別設計了「隔離Logo」。奧迪在一個短片中，將商標的4個環分開了，呼籲人們待在家裡並保持距離。福斯汽車亦發布了類似的短片，並將商標的V和W分開了。

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