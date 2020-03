【多圖】連品牌Logo都要「隔離」？　 盤點大品牌的創意Logo

隨著各地疫情加重,不少國家及地區都有避免群眾聚集的措施,人們都知道與他人保持6尺距離,可以降低患病的風險,但原來不只人們的距離變得愈來愈遠,一些大品牌的商標「距離」也愈來愈遠,大企業如麥當勞(McDonald's),可口可樂(Coca-Cola),奧迪(Audi)和福斯汽車(Volkswagen)等,正透過設計「隔離Logo」吸引人們注意。

早前,巴西的麥當勞在其Facebook發布了一張圖片,將麥當勞的金色拱門拆開,變成兩個拱型,幽默的手法引來網民讚好,帖文獲得31萬個心情回應,2.7萬個回應及16萬次分享。麥當勞解釋說,盡管某些分店停業,導致客戶與公司之間的暫時隔離,但麥當勞將會透過外賣向客人提供食物。

可口可樂公司則在紐約時代廣場上刊登廣告,顯示商標的每個字母都分開了,還加了一句「分開是保持聯繫的最佳方法 (Staying apart is the best way to stay united)」,可口可樂的廣告以宣傳團結和愛情的形象見稱。

另外,兩間汽車公司奧迪(Audi)和福斯汽車(Volkswagen)亦特別設計了「隔離Logo」。奧迪在一個短片中,將商標的4個環分開了,呼籲人們待在家裡並保持距離。福斯汽車亦發布了類似的短片,並將商標的V和W分開了。

