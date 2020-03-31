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【美國大選民調】拜登支持率稍領先特朗普　承諾提名女副總統候選人獲好評

環球政經 00:06 2020/03/31

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美國Fox News發布最新民意調查結果，前副總統拜登以49%對40%的支持率，領先現任總統特朗普9個百分點，另有約一成民眾表示支持其他人或尚未決定。

Fox News在本月21日至24日，隨機抽取1011個具有選舉人資格的樣本。Fox News稱，這是拜登在實際上成為民主黨提名人以來首次做的民調。上月，拜登以49%對41%領先特朗普8個百分點。

根據民調結果，拜登的支持者集中在自由派、非白人、溫和派、鄉郊婦女（suburban women）和65歲以上選民群體。特朗普則在保守派、白人福音派基督徒、白人男性和沒有大學學位的白人群體中領先。而拜登日前承諾會選擇一位女性作為其副總統候選人，民調顯示三分之二人支持此決定，民主黨人內部對此決定的支持率攀升至86%。

民主黨副總統候選人的審查即將展開，其中最熱門人選便是沃倫（Elizabeth Warren）。民調結果發現，拜登與沃倫和特朗普與彭斯的組合之中，前者的支持率高出10個百分點，為52%對42%，成為民主黨在此次民調中，唯一得票獲過半數的項目。

值得注意的是，選民對特朗普的抗疫表現並不太滿意，僅得51%人表示支持，在一眾選項中排名最低。其他選項支持率分別為：美國傳染病專家福77%、地方政府75%、州政府74%、副總統彭斯及聯邦政府均為55%。此外，不支持特朗普表現的比例達46%，高居首位。

此外，美國廣播公司（ABC）和《華盛頓郵報》聯合最新民調結果顯示，拜登以49%對47%領先特朗普2個百分點，有分析認為盡管拜登在民調結果暫時領先，但其優勢地位並不穩固。

美國 民意調查 拜登 特朗普 傳染病

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