【港產口罩】同舟口罩BFE+PFE超95%開售　只限工商客戶

▲ 港產「同舟口罩」（Unite Mask），現已接受預訂，暫時只限工商客戶。(東方文具FACEBOOK圖片)

東方文具老闆羅家昌與太太設立港產「同舟口罩」（Unite Mask），現已接受預訂，暫時只限工商客戶，預訂數量需要至少10盒起，並需連續預訂6個月或以上。每盒50個口罩，符合歐美醫用口罩標準（BFE, PFE>95%）。

>>【口罩供應】「愛的家」PFE+BFE超過99%口罩卓悅已上架 一盒50個188元（附門市地址）

東方文具表示，為感謝公司客戶支持，東文方具的中小企客戶是第一批預售對象之一。暫未提及市面零售渠道及價錢。如需預訂可電話及Whatsapp查詢。

早前東方文具指，最快4月初預售，4月內正式推出市場，擬分兩種定價，包括認購4月份貨品及預訂半年份量，後者將獲安排每月郵寄1盒。

>>【港產口罩】SOSo Mask開售需讚好帖文 每位可訂4盒BFE99口罩每個3元

口罩規格

• 香港製造三層掛耳式外科口罩

• 符合歐美醫用口罩標準 (BFE, PFE>95%)

• 柔軟無痛耳掛

• 成人尺寸 (175mmx95mm)

預訂查詢

電話查詢: 2602 3233

Whatsapp查詢: 9878 8001 / 6468 8552

>>【口罩供應】8條口罩生產線獲資助 向政府每月供應1280萬個口罩

責任編輯：朱悅瀅