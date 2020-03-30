  • 21°C
香港時間 : 2020330日 (一) 16:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港產口罩】同舟口罩BFE+PFE超95%開售　只限工商客戶

商業 15:42 2020/03/30

分享：

港產「同舟口罩」（Unite Mask），現已接受預訂，暫時只限工商客戶。(東方文具FACEBOOK圖片)

東方文具老闆羅家昌與太太設立港產「同舟口罩」（Unite Mask），現已接受預訂，暫時只限工商客戶，預訂數量需要至少10盒起，並需連續預訂6個月或以上。每盒50個口罩，符合歐美醫用口罩標準（BFE, PFE>95%）。

>>【口罩供應】「愛的家」PFE+BFE超過99%口罩卓悅已上架　一盒50個188元（附門市地址）

東方文具表示，為感謝公司客戶支持，東文方具的中小企客戶是第一批預售對象之一。暫未提及市面零售渠道及價錢。如需預訂可電話及Whatsapp查詢。

早前東方文具指，最快4月初預售，4月內正式推出市場，擬分兩種定價，包括認購4月份貨品及預訂半年份量，後者將獲安排每月郵寄1盒。

>>【港產口罩】SOSo Mask開售需讚好帖文　每位可訂4盒BFE99口罩每個3元

口罩規格
• 香港製造三層掛耳式外科口罩
• 符合歐美醫用口罩標準 (BFE, PFE>95%)
• 柔軟無痛耳掛
• 成人尺寸 (175mmx95mm)

預訂查詢
電話查詢: 2602 3233
Whatsapp查詢: 9878 8001 / 6468 8552

>>【口罩供應】8條口罩生產線獲資助　向政府每月供應1280萬個口罩

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【港產口罩】SOSo Mask開售需讚好帖文　每位可訂4盒BFE99口罩每個3元
今日
【港產口罩】SOSo Mask開售需讚好帖文　每位可訂4盒BFE99口罩每個3元
【口罩供應】8條口罩生產線獲資助　向政府每月供應1280萬個口罩
2020/03/27
【口罩供應】8條口罩生產線獲資助　向政府每月供應1280萬個口罩
【口罩供應】「愛的家」PFE+BFE超過99%口罩卓悅已上架　一盒50個188元（附門市地址）
2020/03/26
【口罩供應】「愛的家」PFE+BFE超過99%口罩卓悅已上架　一盒50個188元（附門市地址）
【口罩供應】Pasión口罩最快3月底推出　百貨公司及網購平台有售
2020/03/23
【口罩供應】Pasión口罩最快3月底推出　百貨公司及網購平台有售
疫情 口罩 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【疫市營商】餐飲新規例實施　外賣訂單急升兩成創新高

下一篇文章

【疫市營商】娛樂場所需關閉　兒童遊樂場重開未有期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市營商】餐飲業暫停晚市堂食　一文看清餐廳堂食外賣新安排（不斷更新）
【疫市營商】餐飲業暫停晚市堂食　一文看清餐廳堂食外賣新安排（不斷更新）
【口罩供應】Pasión口罩最快3月底推出　百貨公司及網購平台有售
【口罩供應】Pasión口罩最快3月底推出　百貨公司及網購平台有售
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【口罩供應】Dr. Mask口罩博士生產本地3層口罩 　$120一盒5月發貨
【口罩供應】Dr. Mask口罩博士生產本地3層口罩 　$120一盒5月發貨
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】「愛的家」PFE+BFE超過99%口罩卓悅已上架　一盒50個188元（附門市地址）
【口罩供應】「愛的家」PFE+BFE超過99%口罩卓悅已上架　一盒50個188元（附門市地址）