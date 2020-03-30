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太古城兩房則王月租1.95萬　較高位回落逾三成

股樓投資 15:47 2020/03/30

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樓價回落，租金同樣受壓，就連藍籌屋苑也接連失守。事實上，太古城憑着交通和社區的優越條件，抗跌能力向來較強，且被視為樓市寒暑表，惟近期也受壓。中原張光耀說，太古城寧安閣低層A室，實用面積580平方呎，兩房間隔，剛以19,500元租出，重回2018年水平。

代理透露，單位於2月放租，原叫價月租24,500元，終減5,000元，以19,500元租出，實用呎租34元。若參考目前同類單位市值租金，則約22,000至25,000元。值得留意的是，去年6月，這類「兩房則王」租金曾高見29,000元，即是說，與是次成交相比，租金從高位回落約33%。雖然租金低於市價，惟業主於1992年1月，以185萬元購入單位，現租金回報率高達12.6厘。

事實上，目前私樓租金正受多路夾擊，而樓價下跌則是其一因素。一般來說，樓價跟租金相互影響，走勢往往齊上齊落，由於樓價接連下跌，料租金同樣受壓。此外，香港經濟前景未明，失業率開始上升，加上不少企業減薪，租樓人士承租力大不如前，這亦導致租金進一步下跌。

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撰文 : 黃卓賢

物業出租 失業率 太古城

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