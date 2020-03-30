【期指結算】4月期指轉炒大低水 港股後市要留神

港股午後跌幅收窄，美股道指期貨亞洲午市由跌轉升，恒指亦一度倒升不足10點。3月期指今日結算，3月合約報價主要反映現貨恒指每5分鐘變動計算的結算價，參考作用不大；4月期指尾市明顯轉炒低水，才是透視投資者對短期後市看法的焦點。

4月期指於下午3時過後明顯轉炒低水，現貨收市後尾市跌勢更急。4月期指大跌483點，收報23014，較現貨恒指收報23175，呈逾160點大低水；相對午市早段，港股隨美股道指期貨回穩時，一度高水50、60點的急跌直下。

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4月期指 實際大低水近200點

若計及時間值等因素，彭博顯示4月期指的合理值應較恒指高出約30點，4月期指實際大低水近200點。

3月期指今日結算，期指市場的交投均集中在4月期指上，全日錄約13萬張合約成交。4月期指在活躍成交下炒低水，反映炒家大戶對短綫後市持審慎態度仍為主調。

4月認沽期權 22000點成交最旺

相對期貨市場，期權投資者可能看得更淡。恒指期權4月合約成交中，認購期權只佔約稍多於1張，認沽期權則有近2.6萬張，認購/認沽比率約28:72，反映短期後市的期權交易以看淡策略，或投資者為大市再度回購買保險主導。

恒指4月認沽期權最活躍成交的行使價為22000點，成交逾1,600張。投資者即使低欲入市位博反彈，暫仍不宜過份進取。

責任編輯：劉德斌