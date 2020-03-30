  • 21°C
香港時間 : 2020330日 (一) 18:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【期指結算】4月期指轉炒大低水 港股後市要留神

金融經濟 17:08 2020/03/30

分享：

港股午後跌幅收窄，美股道指期貨亞洲午市由跌轉升，恒指亦一度倒升不足10點。3月期指今日結算，3月合約報價主要反映現貨恒指每5分鐘變動計算的結算價，參考作用不大；4月期指尾市明顯轉炒低水，才是透視投資者對短期後市看法的焦點。

4月期指於下午3時過後明顯轉炒低水，現貨收市後尾市跌勢更急。4月期指大跌483點，收報23014，較現貨恒指收報23175，呈逾160點大低水；相對午市早段，港股隨美股道指期貨回穩時，一度高水50、60點的急跌直下。

相關文章：【期指結算】千億期指今結算 淡友最後急攻

4月期指 實際大低水近200點

若計及時間值等因素，彭博顯示4月期指的合理值應較恒指高出約30點，4月期指實際大低水近200點。

3月期指今日結算，期指市場的交投均集中在4月期指上，全日錄約13萬張合約成交。4月期指在活躍成交下炒低水，反映炒家大戶對短綫後市持審慎態度仍為主調。

4月認沽期權 22000點成交最旺

相對期貨市場，期權投資者可能看得更淡。恒指期權4月合約成交中，認購期權只佔約稍多於1張，認沽期權則有近2.6萬張，認購/認沽比率約28:72，反映短期後市的期權交易以看淡策略，或投資者為大市再度回購買保險主導。

恒指4月認沽期權最活躍成交的行使價為22000點，成交逾1,600張。投資者即使低欲入市位博反彈，暫仍不宜過份進取。

責任編輯：劉德斌

期權 香港股票 期貨 低水 時間值 行使價 道瓊斯工業平均指數 恒生指數 博反彈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【食肆停業】富臨翠華敘福樓稻香麥當勞大家樂　一文看清香港機構「封場」防疫措施（不斷更新）
【食肆停業】富臨翠華敘福樓稻香麥當勞大家樂　一文看清香港機構「封場」防疫措施（不斷更新）
【定期存款】10行鬥加港元存息　競爭戰況今年最激
【定期存款】10行鬥加港元存息　競爭戰況今年最激
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【日本擴入境禁令】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十六版）
【日本擴入境禁令】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十六版）
禁足在家如何解悶？用Google可自製AR動物園
禁足在家如何解悶？用Google可自製AR動物園
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元