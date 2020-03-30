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【期指結算】4月期指轉炒低水 港股後市要留神

金融經濟 15:43 2020/03/30

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港股午後跌幅收窄，美股道指期貨亞洲午市由跌轉升，恒指亦一度倒升不足10點。3月期指今日結算，3月合約報價主要反映現貨恒指每5分鐘變動計算的結算價，參考作用不大；4月期指尾市明顯轉炒水，才是透視投資者對短期後市看法的焦點。

下午3時20分，4月期指跌301點，新報23196，相對現貨恒指新報23216，輕微低水20點，扭轉午市早段高水50、60點的局面。

相關文章：【期指結算】千億期指今結算 淡友最後急攻

4月期指 實際大低水50點

但計及時間值等因素，彭博顯示4月期指的合理值應較恒指高出約30點，換言之，4月期指實際上呈約50點明顯低水。

3月期指今日結算，期指市場的交投均集中在4月期指上，暫已錄約11萬張合約成交。4月期指在活躍成交下炒低水，反映炒家大戶對短綫後市持審慎態度仍為主調。

4月認沽期權 22000點成交最旺

相對期貨市場，期權投資者可能看得更淡。恒指期權4月合約成交中，認購期指暫不到9,000張，認沽期權則逾2.2萬張，認購/認沽比率約28:72，反映短期後市的期權交易以看淡策略，或投資者為大市再度回購買保險主導。

恒指4月認沽期權最活躍成交的行使價為22000點，成交暫逾1,200張。投資者即使低欲入市位博反彈，暫仍不宜過份進取。

責任編輯：劉德斌

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