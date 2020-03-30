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【社交距離】紐約違例者罰款2000元 看齊違泊拖車

環球社會熱點 15:19 2020/03/30

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美國的新冠肺炎疫情嚴峻，其中紐約州更成爲疫情重災區。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）因應疫情不斷擴大，宣布如有民眾違反社交隔離令，有機會面臨250美元至500美元（約1,950至3,900港元）的罰款，即等同在晚上9時至早上5時，在紐約住宅街道上違例停泊拖車的罰款額。

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紐約市長白思豪周日表示，警方會於公園等較常有人聚集的場所巡查執法，如遇見有民眾違令聚集會先作出警告驅散，民眾若繼續違令，會面臨約250至500美元的罰款。

白思豪表示，當大量民眾因疫情陷入經濟困境時，他亦不希望向民眾處於罰款。但他強調警方於罰款前會作出充分警告及勸諭，如民眾拒絕聽從，就理應遭受罰款。

根據紐約市政府網站，違例泊車的罰款由50美元至515美元不等，視乎違例行爲的輕重。就以其中一項罰則為例，如有人於晚上9時至清晨5時的時間，將拖車違例停泊在住宅街道上，首次將被罰款250美元，再犯會被罰款500美元。如有民眾違反社交隔離令，罰款額與上述的罰則相等。

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紐約州州長庫莫（Andrew Cuomo）於本月較早前，已禁止在該州舉行50人以上的聚會。白思豪亦禁止民眾於市内舉行500人以上的聚會。

另外，美國總統特朗普亦宣布，延長社交距離措施到4月30日，包括建議民眾避免10人以上聚會。

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紐約市長白思豪（Bill de Blasio）因應疫情不斷擴大，宣布如有民眾違反社交隔離令，有機會面臨250美元至500美元（約1,950至3,900港元）的罰款。

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