【新股IPO】一文看清 新股孖展金額 MOG首日超購4.1倍 滿貫、智中未足額

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馬來西亞光學產品零售商MOG Holdings （新上市編號：01942） 今日首日招股，綜合5間券商數據，暫錄得9273萬元孖展額，超購4.1倍，當中輝立錄得9000萬元孖展。
另外，本地健康護理產品供應商滿貫集團 （新上市編號︰03390） 亦於今起招股，暫錄622萬元孖展額，相當於公開發售部分2925萬元的21%。
本地外牆工程分包商智中國際 （新上市編號：06063） 暫錄210萬元孖展額，相當於公開發售部分1450萬元的14%。
新股孖展表：
|名稱
|業務
|孖展（元）
|孖展認購倍數
|截止認購日
|入場費
|截止認購日期
|上市日期
|MOG （01942）
|馬來西亞光學產品零售商
|9273萬
|5.1倍
|06/04/20
|2424.2/ （2000）
|06/04/20
|15/04/20
|滿貫集團 （03390）
|本地健康護理產品供應商
|622萬
|21%
|03/04/20
|3070.6/ （2000）
|03/04/20
|15/04/20
|智中國際 （06063）
|本地外牆工程分包商
|210萬
|14%
|02/04/20
|2343.4/ （8000）
|02/04/20
|15/04/20
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