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【新股IPO】一文看清 新股孖展金額 MOG首日超購4.1倍 滿貫、智中未足額

金融經濟 16:16 2020/03/30

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馬來西亞光學產品零售商MOG Holdings今日首日招股，暫錄得9273萬元孖展額，超購4.1倍；滿貫集團及智中國際則尚未足額。（資料圖片）

馬來西亞光學產品零售商MOG Holdings （新上市編號：01942） 今日首日招股，綜合5間券商數據，暫錄得9273萬元孖展額，超購4.1倍，當中輝立錄得9000萬元孖展。

另外，本地健康護理產品供應商滿貫集團 （新上市編號︰03390） 亦於今起招股，暫錄622萬元孖展額，相當於公開發售部分2925萬元的21%。

本地外牆工程分包商智中國際 （新上市編號：06063） 暫錄210萬元孖展額，相當於公開發售部分1450萬元的14%。

新股孖展表：

名稱 業務 孖展（元） 孖展認購倍數 截止認購日 入場費 截止認購日期 上市日期
MOG （01942） 馬來西亞光學產品零售商 9273萬 5.1倍 06/04/20 2424.2/ （2000） 06/04/20 15/04/20
滿貫集團 （03390） 本地健康護理產品供應商 622萬 21% 03/04/20 3070.6/ （2000） 03/04/20 15/04/20
智中國際 （06063） 本地外牆工程分包商 210萬 14% 02/04/20 2343.4/ （8000） 02/04/20 15/04/20

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