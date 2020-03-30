【美國疫情】特朗普指未來兩周達死亡人數高峰　華府專家：疫情或致20萬人死

新冠肺炎肆虐全球，美國的疫情持續嚴峻，截至周日（29日）當地累計140,886宗確診個案，佔全球確診個案近五分之一，共2,467人死亡。美國總統特朗普表示，按電腦模型估算，美國因新冠肺炎死亡的人數將在兩周，即復活節期間達高峰。

相關文章：【人間有愛】美國87歲婦家中「斷糧」 警官、市民助採購兼捐錢

相關文章：【新冠肺炎】美國或將徵召軍人抗疫

因應美國的疫情，特朗普亦宣布，延長原定在周日結束的防疫指引至4月30日。指引建議民眾在此期間互相保持至少6英呎（約1.8米距離），並要避免超過10人聚集、避免到酒吧餐廳等公共場所，以及避免旅行。

有白宮抗疫小組專家、美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）表示，按傳播學模型推算，美國將會有數百萬人染病，疫情最終可能導致全國10至20萬人死亡。他亦強調，疫情模型預測會有最好和最壞情況，當中有很多假定因素，實際情況普遍會是兩者之間。

特朗普也稱，如果美國能將疫情的死亡人數，由原先預計可能達到的220萬人，控制在10萬至20萬之內，即說明美國已經做得很好。

想掌握投資先機：即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!