【美國疫情】白宮要求各州長把轄區「當紐約」 預備應對

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情於全球大流行，美國感染人數不斷增加，近6萬來自紐約州，紐約市更現停屍間爆滿慘況。白宮官員指，要求所有州長和市長，都需要把轄區預備得像紐約一樣，做好準備應對疫情。

白宮冠狀病毒特別工作組協調員，伯克斯（Deborah Birx）周日（29日）接受NBC採訪時稱，所有州長和市長，需要知道轄區中每家醫院的所在地，手術中心在哪裡，該州每台設備的位置，以及就不同情況如何移動設備。

伯克斯稱：「因此，這不只是在家門口準備，而是所有地區可以快速應對。我們知道這種流行病正一波一波地傳播，每個城市都有自己的傳播方式。因此，我們可以在各州之間移動，滿足每個人的需求。」

【意大利疫情】棺材堆滿教堂 神父：很多人獨自死去

【南韓疫情】緊急派錢 4人標準家庭獲派6340元

她強調，由於全國各地的病例和死亡人數迅速增加，各州和市中心都需要做出反應。全國各區將無一幸免，各州和市中心越早做出反應，採取充分緩解措施，確切地了解醫院需要什麼，那麼我們將能夠保護大多數美國人。」

美國紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）日前稱，當地的新型肺炎累計確診數字，由原本每2日增加一倍，減慢到現時每4日才加倍，顯示政府的抗疫措施，已經起到一些作用，但州內大部分醫院已經爆滿，當局正積極準備在不同地方，設立臨時醫院。

伯克斯表示：「聯邦政府正在努力地分配更多醫療設備。但是我們需要同時讓各州定位所有呼吸機的位置，包括門診和手術中心。」

【美國疫情】華府拒絕隔離紐約 理由竟是這樣

【美國疫情】芝加哥監獄「環境如遊輪」逾百人確診

責任編輯：曾子龍