蘋果擬明年推出平價MacBook　改用ARM處理器節省成本

▲ 蘋果由Intel改為ARM處理器後，將可節省40% - 60%成本，但仍能獲得預期性能，以及增加電池的壽命。

蘋果（Apple）早前被傳出有意為MacBook改用ARM處理器，不再依賴Intel處理器免被影響其產品週期，但一直只聞樓梯響。日前有分析師撰文指，Apple將會在2021年採取全新的策略，屆時將推出多款使用ARM處理器的MacBook產品。

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天風國際證券分析師郭明錤早前撰文指，蘋果最快會在今年年底前推出ARM處理器的MacBook電腦，但根據他的最新文章顯示，有關計劃將會推遲王2021年才實現。他解釋，蘋果放棄使用Intel的原因，除了不想被單一供應商的產品週期牽制，成本亦是其中一個考慮因素。

郭估計，蘋果由Intel改為ARM處理器後，將可節省40% - 60%成本，但仍能獲得預期性能，以及增加電池的壽命。不過，此舉將有助降低產品售價，甚至將MacBook打入低階筆電產品市場。同時，採用ARM處理器的Mac系列產品，將令Mac和Windows電腦的差異性更大，用家更能定位自己的產品需求。

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郭明錤另指，當MacBook不再依賴Intel處理器後，將需要重新設計USB Controller。而蘋果把生產配件的工埸轉移後，這項目下受惠的就是台灣的獨家供應商祥碩科技（ASMedia）。

責任編輯：施雯雯