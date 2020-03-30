  • 21°C
香港時間 : 2020330日 (一) 15:46
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【全球大流行】英國傳不滿中方隱瞞疫情 或撤回華為參與5G決定

金融經濟 15:01 2020/03/30

分享：

據英國傳媒報道，英國政府或因不滿中國隱瞞疫情，以致疫情在全球大爆發，或收回容許華為參與當地5G網絡建設。

新冠肺炎演變成全球大流行的疫症，更有機會升級成新一輪政治風波。有英國傳媒報道，英國政府因不滿中國處理疫情手法，指稱曾隱瞞疫情，正考慮收回讓華為參與當地5G網絡建設的決定。當地政界呼籲英政府必須重新思考與中國的關係。

綜合英國傳媒報道，當地官員認為中國涉嫌發放虛假的資訊，隱瞞新冠肺炎在國內的嚴重程度，此前更有專家向英政府警告，中國實際確診人數可能較公布數量多出15至40倍。

報道指，一名英國內閣官員稱，英國不能容許中方隱瞞疫情摧毀世界經濟，然後好像甚麼都沒有發生過，警告疫情過後，中國將會面臨「清算（reckoning）」。

該內閣官員又指，英國不只任由華為進入當地經濟，也讓華為在基礎建擔當重要角色，有必要盡快檢討任何依賴中國供應鏈、有戰略重要性的基礎建設。

曾經公開反對華為參與當地5G建設的英國保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）直言，英方有必要重估中英兩國關係，他批評由於中方的掩飾及延遲通報，以致全球沒有足夠時間應對疫情，加劇疫情惡化。

相關文章：

【華為5G】華為歐洲首設廠　投資2億歐元選址法國

道指期貨升逾300點 港股結期日發力午後曾倒升（不斷更新）

【全球大流行】IMF總裁：全球經濟陷衰退 未來取決兩關鍵

疫情 5G 政治 經濟 中國 英國 華為 英國保守黨 肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

【阿里巴巴】馬雲再向歐洲捐800部呼吸機、30萬防護服及防護面罩　「One World， One Fight！」

下一篇文章

【工資補貼】澳洲擬每名僱員　未來半年每兩周可獲7150元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】10行鬥加港元存息　競爭戰況今年最激
【定期存款】10行鬥加港元存息　競爭戰況今年最激
【食肆停業】富臨翠華敘福樓稻香麥當勞大家樂　一文看清香港機構「封場」防疫措施（不斷更新）
【食肆停業】富臨翠華敘福樓稻香麥當勞大家樂　一文看清香港機構「封場」防疫措施（不斷更新）
【搶蛋潮】泰國禁止雞蛋出口至少7天 香港出現搶蛋潮（第二版）
【搶蛋潮】泰國禁止雞蛋出口至少7天 香港出現搶蛋潮（第二版）
禁足在家如何解悶？用Google可自製AR動物園
禁足在家如何解悶？用Google可自製AR動物園
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元