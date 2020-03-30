【全球大流行】英國傳不滿中方隱瞞疫情 或撤回華為參與5G決定

▲ 據英國傳媒報道，英國政府或因不滿中國隱瞞疫情，以致疫情在全球大爆發，或收回容許華為參與當地5G網絡建設。

新冠肺炎演變成全球大流行的疫症，更有機會升級成新一輪政治風波。有英國傳媒報道，英國政府因不滿中國處理疫情手法，指稱曾隱瞞疫情，正考慮收回讓華為參與當地5G網絡建設的決定。當地政界呼籲英政府必須重新思考與中國的關係。

綜合英國傳媒報道，當地官員認為中國涉嫌發放虛假的資訊，隱瞞新冠肺炎在國內的嚴重程度，此前更有專家向英政府警告，中國實際確診人數可能較公布數量多出15至40倍。

報道指，一名英國內閣官員稱，英國不能容許中方隱瞞疫情摧毀世界經濟，然後好像甚麼都沒有發生過，警告疫情過後，中國將會面臨「清算（reckoning）」。

該內閣官員又指，英國不只任由華為進入當地經濟，也讓華為在基礎建擔當重要角色，有必要盡快檢討任何依賴中國供應鏈、有戰略重要性的基礎建設。

曾經公開反對華為參與當地5G建設的英國保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）直言，英方有必要重估中英兩國關係，他批評由於中方的掩飾及延遲通報，以致全球沒有足夠時間應對疫情，加劇疫情惡化。

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