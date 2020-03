【美國疫情】華府拒絕隔離紐約 理由竟是這樣

美國新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)疫情有失控之虞,但華府看來仍未十足馬力防疫。美國確診人數超過14萬,近6萬來自紐約州,紐約市更現停屍間爆滿慘況。惟美國特朗普政府仍然決定,不對紐約州等美國疫情重災區實施隔離。華府傳染病專家則解畫,稱不隔離紐約州,是為了避免造成「打擊士氣等其他更大問題」。講法令人懷疑,美國疫情是到如今,美國是否還要堅持「經濟優先」。

特朗普:美國死10萬人已很好

【美國疫情分佈】佔全球確診20% 特朗普:死亡兩周見頂

美國總統特朗普周日(29日)宣佈,延長防疫指引有效期至4月30日,建議民眾在此期間互相保持至少6英呎(約1.8米距離),並要避免超過10人聚集、前往人多公共場所等。但華府未有採取進一步社會管控行動防止病毒傳播。

儘管美國至今有超過一半州份已頒令全州禁足,要求民眾不要非必要外出,惟聯邦政府並未指揮協調各州行動,令美國防疫變得「各處鄉村各處例」,助長疫情擴散。

Bill Gates:禁足不能逐州來 須全國封城6周

芝加哥監獄「環境如遊輪」逾百人確診

華府首席傳染病專家,美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西(Anthony Fauci)嘗試解畫,指不隔離紐約,是白宮周六(28日)晚「非常激烈討論」過後的決定。

福西向美國傳媒稱:

「推出強烈警示會是個好得多的辦法。原因是你不希望推出強制措施之後,會製造更大的困難,無論是士氣還是其他方面都如此。非強制措施亦可實現同樣目標。」

(It would be much better to do what's called a strong advisory. The reason for that is you don't want to get to the point that you're enforcing things that would create a bigger difficulty, morale and otherwise, when you could probably accomplish the same goal.)

特朗普:醫院由得口罩被盜 所以短缺

NBA前球星 向中國買口罩贈紐約

美國紐約一州疫情比不少國家全國都嚴重。特朗普早前曾拋出對紐約實施強制隔離主意,但遭到紐約州政府強烈反彈。

紐約州州長科莫(Andrew Cuomo)揚言,隔離紐約等同「宣戰」,並會「令金融業癱瘓」(paralyze the financial sector)。

華府專家:死亡人數或達20萬

【限制聚集人數】美國竟多達10人 澳洲只有2人

結果,美國疾控中心(CDC)周六只發出旅行警示,呼籲紐約州、新澤西州及康涅狄格州民眾在未來兩周,避免不必要地前往美國其他地方。

福西承認,美國新增確診病例之中,56%都來自紐約。他更警告,美國疫情死亡人數可能介乎10萬至20萬,感染人數數以百萬。但他在傳媒前堅持,頒佈旅行警示「終會」停止病毒傳播。

特朗普改口無需封紐約 只發旅遊警示

美國專家:醫療系統最快2周後崩潰

▲ 【新冠肺炎美國疫情】華府拒絕隔離紐約 理由竟是這樣