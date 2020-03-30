【美國疫情】芝加哥監獄「環境如遊輪」逾百人確診

▲ 【美國疫情】芝加哥監獄101人確診 「環境如遊輪」成新感染群組

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情大爆發，芝加哥庫克縣監獄周日有101名囚犯確診尚有近百名囚犯病毒檢驗未有結果。有官員形容，監獄猶如療養院或遊輪，難以保持社交距離。

庫克縣警長達特（Tom Dart）指，明白疫情在監獄遲早都會爆發，因總會有無病癥的人們及工作人員進出監獄。達特又指，聯邦政府及地方政府都沒有為監獄疫情爆發提供協助。

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庫克縣議會主席普雷萊溫克爾（Toni Preckwinkle）則指，監獄的情況就像病毒培養皿，類似療養院或遊輪，難以保持社交距離。

庫克縣估計，在仍留在監獄中的約5,000人中，約有80％是干犯暴力罪行的囚犯，剩下約1,000人可以暫時被釋放。

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該監獄針對的新冠肺炎臨時解決方案是興建隔離營。此隔離營是改建舊的精神衛生設施而建造的，用作隔離新冠肺炎感染者和被懷疑感染者。

達特指，不需要住院治療的確診囚犯會留在同一處，而那些等待檢查結果的人則留在另一處。

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芝加哥所在的伊利諾伊州確診病例一周內由數百宗增至約3,000宗，其中包括34宗死亡個案。

庫克郡醫學檢查辦公室首席醫學檢查官阿倫庫馬爾（Ponni Arunkumar）指，在一周前，每天只新增一至兩個死亡個案，而現在每天新增六至八宗死亡個案，料死亡人數會繼續增加。