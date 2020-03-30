  • 20°C
香港時間 : 2020330日 (一) 15:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】芝加哥監獄「環境如遊輪」逾百人確診

環球社會熱點 14:27 2020/03/30

分享：

【美國疫情】芝加哥監獄101人確診 「環境如遊輪」成新感染群組

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情大爆發，芝加哥庫克縣監獄周日有101名囚犯確診尚有近百名囚犯病毒檢驗未有結果。有官員形容，監獄猶如療養院或遊輪，難以保持社交距離。

庫克縣警長達特（Tom Dart）指，明白疫情在監獄遲早都會爆發，因總會有無病癥的人們及工作人員進出監獄。達特又指，聯邦政府及地方政府都沒有為監獄疫情爆發提供協助。

【南韓疫情】緊急派錢 4人標準家庭獲派6340元

【新冠肺炎】日本諧星志村健病逝 富瑞高層亦死亡

庫克縣議會主席普雷萊溫克爾（Toni Preckwinkle）則指，監獄的情況就像病毒培養皿，類似療養院或遊輪，難以保持社交距離。

庫克縣估計，在仍留在監獄中的約5,000人中，約有80％是干犯暴力罪行的囚犯，剩下約1,000人可以暫時被釋放。

【美國疫情】NBA前球星馬布里向中國買口罩贈紐約

【加拿大疫情】杜魯多：會確保3萬中國口罩質量安全

該監獄針對的新冠肺炎臨時解決方案是興建隔離營。此隔離營是改建舊的精神衛生設施而建造的，用作隔離新冠肺炎感染者和被懷疑感染者。

達特指，不需要住院治療的確診囚犯會留在同一處，而那些等待檢查結果的人則留在另一處。

【限制聚集人數】美國竟多達10人 澳洲只有2人

【美國疫情】華府專家：死亡人數或達20萬

芝加哥所在的伊利諾伊州確診病例一周內由數百宗增至約3,000宗，其中包括34宗死亡個案。

庫克郡醫學檢查辦公室首席醫學檢查官阿倫庫馬爾（Ponni Arunkumar）指，在一周前，每天只新增一至兩個死亡個案，而現在每天新增六至八宗死亡個案，料死亡人數會繼續增加。

相關文章

【美國疫情】NBA前球星馬布里向中國買口罩贈紐約
今日
【美國疫情】NBA前球星馬布里向中國買口罩贈紐約
【意大利疫情】棺材堆滿教堂 神父：很多人獨自死去
今日
【意大利疫情】棺材堆滿教堂 神父：很多人獨自死去
【美國疫情】華府專家：死亡人數或達20萬
今日
【美國疫情】華府專家：死亡人數或達20萬
【英國疫情】封城至少持續6個月 若解封須逐步
今日
【英國疫情】封城至少持續6個月 若解封須逐步
【美國疫情】特朗普：死10萬人已很好
今日
【美國疫情】特朗普：死10萬人已很好
傳染病 疫情 芝加哥 伊利諾伊 美國 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【美國疫情】特朗普：醫院由得口罩被盜 所以短缺

下一篇文章

【南韓疫情】緊急派錢 4人標準家庭獲派6340元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月30日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月30日 時間14:00）
【荷蘭疫情】緊急回收60萬個不合格中國口罩
【荷蘭疫情】緊急回收60萬個不合格中國口罩
【美國疫情】凍櫃車成停屍間 紐約日增過百死
【美國疫情】凍櫃車成停屍間 紐約日增過百死
【日本疫情分佈圖】東京醫院及千葉殘疾院舍爆集體感染
【日本疫情分佈圖】東京醫院及千葉殘疾院舍爆集體感染
【美國疫情分佈圖】佔全球確診20% 特朗普：死亡兩周見頂
【美國疫情分佈圖】佔全球確診20% 特朗普：死亡兩周見頂
【歐洲疫情分佈圖】意大利「日失一村人」死亡破萬
【歐洲疫情分佈圖】意大利「日失一村人」死亡破萬