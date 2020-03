【美國疫情】特朗普：醫院由得口罩被盜 所以短缺

▲ 特朗普不點名指控有醫院允許人走後門盜走醫護物資。(中新社)

新冠肺炎疫情在美國爆發,醫護物資嚴重短缺,有醫護改裝垃圾袋變防護衣,紐約更有一名護士因物資短缺,不行受感染殉職。美國總統特朗普質疑疫情爆發期間,口罩需求飆升的原因,更指控某間紐約醫院丟失口罩,甚至允許相關醫護物資被偷走。

彭博社報道,特朗普周日在白宮的新聞發布會上指,據醫療物資供應商Owens & Minor透露,其中一間獲供應物資的醫院,對口罩的需求從每週1-2萬,飆升至20-30萬個。在未有提供確切證據下,特朗普不點名指控有醫院允許人走後門盜走醫護物資,更叫記者應該追查當中有何問題。

拜登反駁指控荒唐可笑

特朗普此番言論自然惹來各界抨擊和不滿。

前副總統拜登(Joe Biden),同時亦是最後可能成為年底美國總統大選,特朗普爭取連任的競爭對手,反駁特朗普的指控是「荒唐可笑,完全錯誤」,又批評特朗普沒有及時行駛權力,增加生產保護裝備、人工呼吸器等前線所需的器材、物資;挑戰他在48小時內,行駛法律權力,

「指導生產口罩、手套、防護面罩和保護衣等相關醫療物資,以滿足各州長向聯邦政府提出的關於物資供應的要求。」

(“to direct the production and distribution of respirator masks, gloves, protective face shields and gowns to fill every supply request made by a governor to the federal government.”)

紐約醫院協會(Greater New York Hospital Association)主席Kenneth Raske亦憤斥:

「醫護物資是保護醫護人員免成病人的工具。」

意指醫護沒有理由販賣僅有保護自己的裝備,用自己的生命冒險。

一名紐約市醫院護士的母親更道: