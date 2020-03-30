  • 21°C
香港時間 : 2020330日 (一) 16:34
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】特朗普：醫院由得口罩被偷 才會短缺

環球社會熱點 15:53 2020/03/30

分享：

【新冠肺炎美國疫情】特朗普：醫院由得口罩被偷 才會短缺

新冠肺炎疫情在美國爆發，醫護物資嚴重短缺，有醫護改裝垃圾袋變防護衣，紐約更有一名護士因物資短缺，不幸受感染殉職。美國總統特朗普質疑疫情爆發期間，口罩需求飆升的原因，更指控某間紐約醫院丟失口罩，甚至允許相關醫護物資被偷走。

彭博社報道，特朗普周日在白宮的新聞發布會上指，據醫療物資供應商Owens & Minor透露，其中一間獲供應物資的醫院，對口罩的需求從每週1-2萬，飆升至20-30萬個。在未有提供確切證據下，特朗普不點名指控有醫院允許人走後門盜走醫護物資，更叫記者應該追查當中有何問題。

【歐洲疫情】德國俄羅斯 禁止口罩出口

戰鬥民族也怕新型冠狀病毒 俄羅斯口罩銷量急升

拜登反駁指控荒唐可笑

特朗普此番言論自然惹來各界抨擊和不滿。

前副總統拜登（Joe Biden），同時亦是最後可能成為年底美國總統大選，特朗普爭取連任的競爭對手，反駁特朗普的指控是「荒唐可笑，完全錯誤」，又批評特朗普沒有及時行駛權力，增加生產保護裝備、人工呼吸器等前線所需的器材、物資；挑戰他在48小時內，行駛法律權力，

「指導生產口罩、手套、防護面罩和保護衣等相關醫療物資，以滿足各州長向聯邦政府提出的關於物資供應的要求。」

（“to direct the production and distribution of respirator masks, gloves, protective face shields and gowns to fill every supply request made by a governor to the federal government.”）

【口罩供應】南韓封關也封口罩 出口逾千個需審查防供應短缺

醫療手套掀短缺潮 產地馬來西亞延長鎖國令

紐約醫院協會（Greater New York Hospital Association）主席Kenneth Raske亦憤斥：

「醫護物資是用來保護醫護人員，不被傳染成病人。」

意指醫護沒有理由販賣僅有保護自己的裝備，用自己的生命冒險。

一名紐約市醫院護士的母親更道：

「醫護人員夜以繼日，不辭勞苦地救治病人，他們值得更好的，而非總統指控他們走後門偷醫療物資。」
 

疫情 傳染病 醫療用品 美國 口罩 特朗普 拜登 護士 紐約 白宮

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月30日 時間16:00）

下一篇文章

被困疫情「死亡船」尚丹號遊輪乘客求救
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【歐洲疫情分佈圖】意大利「日失一村人」死亡破萬
【歐洲疫情分佈圖】意大利「日失一村人」死亡破萬
【美國疫情】特朗普：死10萬人已很好
【美國疫情】特朗普：死10萬人已很好
【美國疫情分佈圖】佔全球確診20% 特朗普：死亡兩周見頂
【美國疫情分佈圖】佔全球確診20% 特朗普：死亡兩周見頂
【荷蘭疫情】緊急回收60萬個不合格中國口罩
【荷蘭疫情】緊急回收60萬個不合格中國口罩
新型冠狀肺炎全球疫情（03月30日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月30日 時間16:00）
【美國疫情】凍櫃車成停屍間 紐約日增過百死
【美國疫情】凍櫃車成停屍間 紐約日增過百死