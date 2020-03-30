【口罩短缺】特朗普：醫院由得口罩被偷 才會短缺

▲ 【新冠肺炎美國疫情】特朗普：醫院由得口罩被偷 才會短缺

新冠肺炎疫情在美國爆發，醫護物資嚴重短缺，有醫護改裝垃圾袋變防護衣，紐約更有一名護士因物資短缺，不幸受感染殉職。美國總統特朗普質疑疫情爆發期間，口罩需求飆升的原因，更指控某間紐約醫院丟失口罩，甚至允許相關醫護物資被偷走。

彭博社報道，特朗普周日在白宮的新聞發布會上指，據醫療物資供應商Owens & Minor透露，其中一間獲供應物資的醫院，對口罩的需求從每週1-2萬，飆升至20-30萬個。在未有提供確切證據下，特朗普不點名指控有醫院允許人走後門盜走醫護物資，更叫記者應該追查當中有何問題。

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拜登反駁指控荒唐可笑

特朗普此番言論自然惹來各界抨擊和不滿。

前副總統拜登（Joe Biden），同時亦是最後可能成為年底美國總統大選，特朗普爭取連任的競爭對手，反駁特朗普的指控是「荒唐可笑，完全錯誤」，又批評特朗普沒有及時行駛權力，增加生產保護裝備、人工呼吸器等前線所需的器材、物資；挑戰他在48小時內，行駛法律權力，

「指導生產口罩、手套、防護面罩和保護衣等相關醫療物資，以滿足各州長向聯邦政府提出的關於物資供應的要求。」

（“to direct the production and distribution of respirator masks， gloves， protective face shields and gowns to fill every supply request made by a governor to the federal government.”）

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紐約醫院協會（Greater New York Hospital Association）主席Kenneth Raske亦憤斥：

「醫護物資是用來保護醫護人員，不被傳染成病人。」

意指醫護沒有理由販賣僅有保護自己的裝備，用自己的生命冒險。

一名紐約市醫院護士的母親更道：