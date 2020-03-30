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【救就業】澳推1300億「保就業」計劃　擬補貼人工1500澳元

環球政經 14:55 2020/03/30

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新冠肺炎病毒在多國蔓延，澳洲昨日新增295宗新型肺炎確診個案，累計超過3900宗個案，16人死亡。澳洲總理斯莫里森（Scott Morrison）於30日宣布政府第三輪抗疫措施，推出一項1300億澳元（約6,190億港元）的就業支持計劃，在未來6個月，每兩周向企業提供每名僱員1500澳元（約7,142港元）的薪金補貼，款項將於5月開始發放，預料有600萬名澳洲人受惠。

相關文章：【新冠肺炎】澳機構警告若疫情持續　全球大部分航企捱不過５月

莫里森表示，最新的計劃是為避免大規模裁員而推出，亦是早前兩輪價值近700億美元（5427億港元）計劃的加碼措施。財政部長弗萊登伯格（Josh Frydenberg）表示，只要僱員在企業工作超過一年，無論是全職、兼職和臨時工都可以獲得援助，但計劃不包括臨時簽證持有人。

弗萊登伯格又否認方案類似英國及加拿大補貼75％至80％計劃，指措施是要保住澳洲人的就業崗位，強調政府一直致力協助國民應對這場衞生及經濟危機。

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就業 裁員 經濟 莫里森 澳元 澳洲

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