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【新冠肺炎】蘋果憂銷情慘淡　5G iPhone或延遲發布

科技 15:15 2020/03/30

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路透社最新消息指，雖然蘋果在中國的供應鏈已基本恢復，但憂慮目前消費者的購買意欲低，將打擊iPhone 12的出貨。

5G服務即將登場，本港3間電訊商早前已公布5G服務月費計劃，惟如果你是果粉，就未必開心得了。路透社最新消息指，雖然蘋果在中國的供應鏈已基本恢復，但憂慮目前消費者的購買意欲低，將打擊iPhone 12的出貨。故這部支援5G的iPhone 12，或推遲量產。

3香港下月正式推5G服務　另設早鳥計劃明起申請

【5G】香港電訊下月推5G　將於旗艦店設5G體驗區

路透社引述一名蘋果零件供應商的高層指，iPhone 12的量產已經被推遲。換句話說，即使蘋果堅持秋季發表iPhone 12，供應量也只有很少。該高層透露，蘋果截至3月底的季度訂單可能較上年減少18%，現時最大隱憂亦非產能問題，而是蘋果擔心受疫情影響，將降低消費者對新款iPhone的需求量。「在中國已沒有人再談論人力或物資短缺問題，現在每個人都關注歐美消費者的需求是否能跟上。」

早前有外電報道，蘋果（Apple）告知部分供應商延遲大規模供應零部件，或會較往年延遲2至3個月的規模供應，而支援5G的iPhone 12亦將比原定計劃推遲發布。據路透社最新消息，似乎在蘋果眼中，新手機何時推出，最關鍵因素可能是需求量銳減問題，而且須視乎疫情何時受控和終結。

為防止病毒擴散，各國政府相繼實施封鎖措施，全球失業率飆升，需求何時恢復仍屬未知之數。富邦研究（Fubon Research）分析師將今年第一季的iPhone出貨量預測，下調至3500萬部，較去年同期的4100萬部下降17%。該研究估計，2020年iPhone總出貨量為1.98億部，低於先前所預測的2.04億部。

【5G手機】全球5G通用　Nokia正式發佈首款5G手機

OnePlus 8 Pro支援5G兼無線充電　棄用上代升降前置鏡頭

責任編輯：姚慧儀

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