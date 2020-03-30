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林奮強沽擎天半島　帳面勁賺1935萬

股樓投資 14:23 2020/03/30

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新冠肺炎全球肆虐，加上環球經濟前景未明，接連有名人賣樓套現。市場消息指，被喻為地產界「神級」分析員的林奮強，剛以約2,600萬元，沽出九龍站擎天半島一個3房高層單位，持貨16年，帳面賺1,935萬元。

市場消息指，林奮強沽出的單位為擎天半島2座高層G室，實用面積915平方呎，原開價2,850萬元，終減價至2,600萬元售出，實用呎價約28,415元。據了解，林奮強於2004年以665萬元購入單位，現帳面大賺1,935萬，物業升值2.9倍。

據銀行網上估價資料顯示，上述單位匯豐估值為2,646萬元，中銀（香港）估值則約2,607萬元。換言之，今次成交價略低銀行估值。區內代理透露，林奮強仍持有數個擎天半島單位，作放租之用，暫未有放盤。

值得留意的是，林奮強曾任地產分析員，多次準確預測樓市走勢，成功低買高賣物業致富，被投資界封為「撈底王」，而上述擎天半島的交易則是其一例子。事實上，除了林奮強，近期個別知名投資者都賣樓套現，如莎莎國際（00178）主席郭少明，早前沽售跑馬地禮頓山高層單位，帳面賺4,100萬元。此外，人稱舖王的鄧成波，早前亦以9,280萬元，沽出旗下淺水灣華景園單位。

相關文章：知名投資者疫市賣樓　減持哪類物業？　回報有多少？

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 莎莎國際（00178） 華景園 禮頓山 郭少明 鄧成波 擎天半島

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