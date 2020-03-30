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【全球大流行】野村料今年香港GDP　最嚴重或收縮12.4%

金融經濟 15:44 2020/03/30

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券商野村指，疫情經一步打擊本港本已疲弱的香港經濟，預計最差的情況下，今年香港GDP或收縮12.4%

新冠肺炎疫情愈發嚴峻，香港政府實施新一輪持續至4月底的社會隔離措施。券商野村指，香港以服務業為主導，佔GDP 29.1%，現時市民對公眾聚會的反感及政府的限制，導至有關需求大幅下降，在基本情況下，料香港經濟將連續兩年收縮，今年GDP按年跌8.7%，較亞洲金融危機期間收縮5.9%更為嚴重。

野村表示，香港受去年的社會運動及中美貿易戰拖累，削弱勞動力市場並打擊消費者及商業信心，經濟本已陷入衰退，疫情的出現進一步打擊香港局勢，因此預計香港GDP將在第一季度按年下跌6.3%，並在第二季度惡化至跌12.3%。

該行續指，第三及第四季勞動力市場仍相對疲軟，不過在預期財政政策或進一步加強，及宣布進一步的逆周期調控及宏觀審慎寬鬆政策，相信今年下半年的經濟狀況將漸改善，料分別收縮8.7%及7.7%。

最差的情況下 第二季度GDP將收縮15.6%

野村預計，在差的情況下，第二季度GDP增收縮15.6%，導致永久性損失，使下半年GDP收縮13.7%，全年收縮12.4%。該行又指，失業率上升將拖累內需，令房地產市場出現大幅調整，同時銀行資產質量惡化，更多的資本外流，國內流動性亦收緊。

此外，香港是日本以外的亞洲地區中，非金融負債（non-financial liabilities）最高的國家，佔去年第一季度GDP的223.5%，而市場崩潰或會引發企業違約，並導致嚴重的信貸緊縮，預計政府將宣布一項大規模的財政刺激措施，相當於GDP的5%。

按年變化 19年第四季 20年第一季 20年第二季 20年第三季 20年第四季 2020年
基本情況 -2.9% -6.3% -12.3% -8.7% -7.7% -8.7%
較好情況 -2.9% -6.3% -8.6% -4.3% -3.3% -5.6%
較壞情況 -2.9% -6.8% -15.6% -13.8% -13.5% -12.4%

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