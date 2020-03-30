【小米股價】小米籲印度開放手機配送　「僅次食品及日常用品基本需求」

▲ 小米籲印度當局開放網購手機配送，滿足消費者最基本需求。

印度全面鎖國21日防疫，當地智能手機市佔第一的小米 （01810） 早前已遵循當局封鎖令，暫停印度廠房的生產。近日，小米聯合多個智能手機廠商向印度政府提出要求，將手機歸類為「重要商品（Essential Commodities）」，以便於在封城期間，能夠透過電商平台向用戶交付手機。小米表示，該要求並不是為智能手機廠商提供商業機會，而是滿足消費者的基本需求。

小米股價現跌0.2%，最新報價10.18元，成交額為7.71億元。

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小米印度區總經理Manu Kumar Jain表示，智能手機是僅次於食品、生活用品之外的最重要物品。如果每個人都使用智能手機，可增加社交距離，並減少外出人數。小米在印度每月銷量超過1000萬台，當中有30%至40%為首次使用智能手機的用戶。

有媒體報道，行業團體信息技術製造商協會（MAIT）及印度蜂窩與電子協會（ICEA）於3月27日致函政府信中建議，將電子商務公司列為必不可少的服務，並能夠在可控的物流框架下進行交貨。尋求交付智能手機和其他電子產品的優惠，以及取消對本土及出口電子元件的限制。

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