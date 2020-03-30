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香港僱員去年5月至6月　月入中位數達1.8萬元

理財智慧 16:03 2020/03/30

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政府統計處今日（30日）公布去年（2019年）5月至6月本僱員的每月工資中位數達1.8萬元。

據「2019年收入及工時按年統計調查」所搜集的數據編製，去年5月至6月僱員的每月工資中位數為18,200元，較2018年同期中位數（$17,500）高3.8%。

是次統計，亦有分男性及女性僱員，以及不同年齡組別、教育程度、職業組別和行業主類僱員的每月工資中位數。當中，男性的月入中位數為約2萬 ，女性則為近1.6萬元（＄15,900）。

若按職業組別分類，經理、行政級人員、專業人員及輔助專業人員屬最高每月工資中位數，達約2.8萬元。最低則為非技術工人，月入中位數為近1.3萬元（＄12,900）。

按行業主類中，最高為教育及公共行政（不包括政府），月入中位數為29,200元；其次為金融及保險，月入中位數為28,300元。最低為物業管理、保安及清潔服務，月入中位數1.3萬元。

此外，去年5月至6月本僱員的每小時工資中位數為73元，較2018年同期中位數的70.5元。當中，男性僱員每小時工資中位數為81元，女性僱員則為64.7元。

按年齡組別分析，介乎35歲至44歲的僱員的每小時工資中位數最高83.9元，其次是介乎25歲至34歲的僱員76.5元和介乎45歲至54歲的僱員74.6元。是次工資中位數不包括政府僱員和《最低工資條例》所豁免的實習學員、工作經驗學員和留宿家庭傭工，及對約有10,000間業務事業單位獲抽選參與。

 

政府統計處 最低工資 實習

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