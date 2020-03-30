【內房業績】正榮：料4月銷售回復正常水平 全年銷售目標1400億元人幣

▲ 正榮地產今年拿地預算為260億元人民幣。

正榮地產 （06158） 去年合同銷售錄得1307.1億元（人民幣，下同），按年增21%。董事長黃仙枝表示，考慮到疫情的關係，今年銷售目標為1400億元，較為保守，但目前疫情控制較預期好，集團基本上已全面復工，3月銷售亦見強勁反彈，料4月將回復正常水平，有信心完成全年目標。

黃仙枝續指，武漢佔售團銷售約5%，影響不大，而正榮今年可售資源達2300至2500億元，去化率約60%則可達標。他又指，受疫情令市場對改善型住宅的需求特別旺盛，長遠看好樓市，集團的布局集中在一、二綫城市具優勢，今年期望權益銷售可達60%以上。

去年毛利率按年跌2.8個百分點至20%。副總裁及財務總監陳偉健解釋，主因去年出售了融資成本較高的老舊存貨所致，料今年毛利率可保持22%至25%，淨利潤率亦可再上升。

今年拿地預算約260億元

正榮過往主要採用「招拍掛」的方式拿地，黃仙枝指，招拍掛的毛利較低，但安全系數較高，今年將會專注回籠心快的招拍掛項目，又認為今年是收購好時機，故會兩者並行。陳偉健補充，集團今年的拿地預算約260億元，若收併購機會較多，或銷售有明顯反彈等情況下，不排除增加拿地預算。

融資方面，去年淨債務與權益比率升1.2個百分點至75.2%。陳偉健表示，今年將置換一批成本較高的債務，會控制淨負債比率於70%左右，融資成本約7%。他透露，發改委批出7.5億美元的額度，並預計今年4至5月將會完成第二輸銀團貸款。

正榮地產去年收入按年增23.1%至325.6億元，母公司應佔溢利25.1億元，按年增18.2%，核心溢利增20.4%至23.1億元，派末期息0.1港元，按年跌33.3%。

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