Google輸入法疑禁自動顯示Chinese Virus字眼

▲ Google在Gboard輸入法中懷疑向中國「跪低」，將「Chinese Virus」列作敏感字詞。

不少內地網民對於「武漢肺炎」的稱呼字眼相當在意，雖然美國總統特朗普早前已表明不會再使用「China Virus」和「Chinese Virus」等字眼，但仍強調沒有後悔使用「中國病毒」一詞，指出有很多病也是以發現地點命名。不過，日前有網民就發現，Google在Gboard輸入法中懷疑向中國「跪低」，將「Chinese Virus」列作敏感字詞。

據著名軟件工程師Jane Manchun Wong表示，日前她發現Gboard的Emergency Bad Words 列表中新加入了一系列字詞。當中包括Chinese Disease、China Virus、Chinese Disease、Chinese Virus、Asia Disease、Asia Virus等與新冠肺炎有關的字詞。

Gboard其實是Google特別為手機研發的輸入工具，全球有不少用戶採用。而Emergency Bad Words則是用作儲存類似禁用字或敏感字的資料庫，裡面收錄大量不雅、粗俗或不當的字詞。雖然用戶仍然能夠輸入出現在資料庫的字詞，但它不會出現在用戶的Gboard系統自動建議功能中。

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據悉，這些字詞暫時只被加入到美式英語的Emergency Bad Words，意味著美國用戶在使用Gboard時會受到某種限制，不過目前仍未找出Google將字詞加入的背後目的。

責任編輯：施雯雯