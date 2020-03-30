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中國蘊釀變相減息　市場預期降準減息機會大

金融經濟 13:40 2020/03/30

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中國人民銀行或跟隨環球央行寬鬆的步伐，市場預期內地4月變相減息。

中國央行蘊釀減息，央行下調7天期逆回購利率20個基點，由2.4厘下調至2.2厘，操作與2月初相似，今次又是逆回購利率先行下調，內地券商預計，4月中旬MLF利率有望同步下降，進而帶動4月20日LPR報價下調。結合業界分析，經歷3月央行未有大動作後，4月貨幣政策寬鬆閘門有望進一步打開，降準減息機會較大，預計4月中下旬MLF、LPR利率有望相繼下調。

中國民生銀行首席研究員溫彬預期，公開市場操作中標利率下調，是貫徹落實近日中央政治局會議提出的穩健的貨幣政策要更加靈活適度的體現。預計在隨後開展的MLF操作中標利率將同步下調，釋放LPR改革潛力，引導貸款市場利率下行，切實降低實體經濟融資成本。

方正證券首席經濟學家顏色也認為，MLF和OMO都是新的貸款基準利率，調降都會通過影響LPR導致企業融資成本顯著降低。「預計央行會在4月17日續作MLF操作，很大概率會同等幅度降低20bp。一年期LPR也會相應下調。」

國家主席習近平於G20峰會發表講話時指出，疫情對全球生產和需求造成全面衝擊，各國應該聯手加大宏觀政策對沖力度，防止世界經濟陷入衰退。要實施有力有效的財政和貨幣政策，加強金融監管協調，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定。

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