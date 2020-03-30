煤氣已助1000家食肆光觸媒消毒　料整體派出6000支消毒劑

▲ 中華煤氣贊助6,000支納米光觸媒長效消毒劑予本港食肆，攜手合力抗疫。

香港實行禁聚令，食肆也要嚴格限制人流和每檯食客不多於4人。煤氣 （00003） 宣布，由3月開始為香港食肆免費噴塗納米光觸媒長效消毒劑（納米光觸媒）的計劃，累計已為約1,000家食肆完成消毒，預計措施可擴大至約3,000間食肆。

煤氣表示，有關計劃獲行政會議成員兼立法會議員張宇人及各大餐飲業商會支持，其將6,000支納米光觸媒噴劑分發予各大小食肆，預計每家食肆可以獲得2支，以便食肆可以在數日內自行完成噴塗的消毒程序。

中華煤氣已經招募和培訓員工及義工協助進行計劃，目前噴塗工作的進展良好，未來數星期仍會繼續進行。

納米光觸媒消毒劑所採用的納米光觸媒產品和技術是由本地創科公司研發的先進科技，獲國際認證，可消滅病毒和細菌達99.9%，有效達3個月。

常務董事陳永堅出席3月27日（上星期五）「煤氣公司全力抗疫消毒大行動」儀式上表示，透過為食肆噴塗納米光觸媒，冀令巿民對食肆的衞生環境更有信心，同時支持餐飲業界，共同面對疫情下的艱難時刻。

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