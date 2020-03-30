  • 20°C
香港時間 : 2020330日 (一) 14:14
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

煤氣已助1000家食肆光觸媒消毒　料整體派出6000支消毒劑

金融經濟 13:56 2020/03/30

分享：

中華煤氣贊助6,000支納米光觸媒長效消毒劑予本港食肆，攜手合力抗疫。

香港實行禁聚令，食肆也要嚴格限制人流和每檯食客不多於4人。煤氣 （00003） 宣布，由3月開始為香港食肆免費噴塗納米光觸媒長效消毒劑（納米光觸媒）的計劃，累計已為約1,000家食肆完成消毒，預計措施可擴大至約3,000間食肆。

煤氣表示，有關計劃獲行政會議成員兼立法會議員張宇人及各大餐飲業商會支持，其將6,000支納米光觸媒噴劑分發予各大小食肆，預計每家食肆可以獲得2支，以便食肆可以在數日內自行完成噴塗的消毒程序。

中華煤氣已經招募和培訓員工及義工協助進行計劃，目前噴塗工作的進展良好，未來數星期仍會繼續進行。

納米光觸媒消毒劑所採用的納米光觸媒產品和技術是由本地創科公司研發的先進科技，獲國際認證，可消滅病毒和細菌達99.9%，有效達3個月。

常務董事陳永堅出席3月27日（上星期五）「煤氣公司全力抗疫消毒大行動」儀式上表示，透過為食肆噴塗納米光觸媒，冀令巿民對食肆的衞生環境更有信心，同時支持餐飲業界，共同面對疫情下的艱難時刻。

相關文章：

【新冠肺炎】煤氣下周起免費為食肆噴納米光觸媒消毒

【港產口罩】SOSo Mask今日公布Level 2口罩發售詳情

【業績】一文看清企業業績 陽光油砂虧損收窄至8064.2萬加元（3月30日）（不斷更新）

【煤氣業績】煤氣去年少賺25% 紅股20送1 較往年縮一半（第二版）

香港股票 疫情 商會 餐飲 義工 張宇人 香港中華煤氣（00003） 香港 中華煤氣 煤氣

上一篇文章

【內房業績】正榮：料4月銷售回復正常水平 全年銷售目標1400億元人幣

下一篇文章

中國蘊釀變相減息　市場預期降準減息機會大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【搶米潮】市民再次搶米 超市限購食米及雞蛋
【搶米潮】市民再次搶米 超市限購食米及雞蛋
【定期存款】10行鬥加港元存息　競爭戰況今年最激
【定期存款】10行鬥加港元存息　競爭戰況今年最激
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【食肆停業】富臨翠華敘福樓稻香麥當勞大家樂　一文看清香港機構「封場」防疫措施（不斷更新）
【食肆停業】富臨翠華敘福樓稻香麥當勞大家樂　一文看清香港機構「封場」防疫措施（不斷更新）
禁足在家如何解悶？用Google可自製AR動物園
禁足在家如何解悶？用Google可自製AR動物園