【新冠肺炎】日本諧星志村健病逝 富瑞高層亦死亡

▲ 新冠肺炎疫情持續，更接連有名人確診新後病逝，包括日本著名諧星志村健及華爾街大行富瑞（Jefferies）高層布羅德本特（Peg Broadbent）。

全球多國的新冠肺炎疫情持續，更接連有名人確診新冠肺炎後病逝，包括日本演藝界著名諧星志村健及華爾街大行富瑞（Jefferies）高層布羅德本特（Peg Broadbent）。

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共同社報道，70歲的志村健於周日（29日）夜晚證實死亡。他早前出現發燒等症狀後，於本月20日入院，於23日證實新冠肺炎病毒檢測呈陽性反應，成爲日本娛樂圈的首宗新冠肺炎確診病例。

日媒報道指，志村健曾安裝人工心肺進行治療，但病情惡化下因搶救無效，29日晚上11點於東京一家醫院去世。

志村健1950年於東京東村山市出生，為日本喜劇組合漂流者的成員，曾主持《志村大爆笑》等喜劇節目，有「日本喜劇之王」的稱號。志村健確診死亡，亦成爲日本首位感染新冠肺炎死亡的藝人。

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另外，華爾街大行富瑞（Jefferies）發表聲明指，56歲的集團財務總監布羅德本特亦確診死亡，成爲首位確診新冠肺炎死亡的華爾街大行高層。

布羅德本特自2007年11月起於集團任職財務總監，為公司服務超過12年，加入集團前亦曾於摩根士丹利工作16年。富瑞於聲明中表於聲明中表示是冷靜及睿智的人，對他的離世感到傷心。

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