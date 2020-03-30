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阿根廷採隔離措施　罪案有下跌趨勢

環球政經 20:06 2020/03/30

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新冠肺炎於全球擴散，多國都進行封關措施，以至限制大眾外出，實行全國隔離，同時間又令罪案有下跌趨勢，當中包括阿根廷與美國。

據中央社引述外媒報道，阿根廷實施全國隔離後，首都布宜諾斯艾利斯盜竊案大減超於八成。阿根廷「國家報」（La Nacion）報道，在20日正式實施隔離首日，布宜諾斯艾利斯發生至少各21宗盜竊及搶劫案，而到24日，則下跌至各至少8宗盜竊及14宗搶劫案。

據報，當地實施全國隔離後，大量民眾亦避免外出，人流大減，使犯罪者相對容易暴露行蹤。乞單以今個月1日至19日期間，每日均有225宗搶劫、盜竊案件。而實施一周後，比封城前減少至89%。

相關文章：【新冠肺炎】美國加州「封城」　禁4000萬居民外出

在美國加州洛杉磯，同樣在3月的罪案有下降趨勢。早前，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）宣布「封城」，要求4,000萬居民如非必要應留守家中，防止疫情蔓延。

據外媒報道，根據洛杉磯警察部門提供由3月1日至3月25日的數字，當地涉及暴力案件下降14%，而財物犯罪案下降12%。兇殺案已從15%降至12%；搶劫案減少22%；盜竊案下降18%；入屋盜竊案下降7%。當中有增長為車輛盜竊上升10%，以及強姦案上升2%。

洛杉磯警察局發言人指，由於區內越來越少人會冒險出門購物或去酒吧和餐廳，令罪案有下降趨勢。

罪案 疫情 武漢肺炎 新冠肺炎 酒吧

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