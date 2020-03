Airbnb將於疫情期間提供免費住宿　助醫護抗疫

Airbnb將在新冠肺炎(COVID-19)疫情期間,向國民保健署(NHS)的前線員工提供逾1,000個免費的住宿地方,以支持在抗疫期間他們所付出的努力。

據外媒報道,Airbnb的屋主,可選擇會否提供空屋參與是次計劃。目前為止,在英國的住宿網站上,已有1500個住宿地點。其亦於網站表示:「為協助對抗新型冠狀病毒疫情(COVID-19),Airbnb正與住宿房東合作,為10萬名醫護、防疫和急救人員提供乾淨而便利的住宿,讓他們在就近醫院的地方入住,並與摯愛親人保持安全距離。 我們可能暫時天各一方,但定能一同渡過難關。」

此外,Airbnb亦有在意大利及法國等地實行類似的計劃,目標是可為全球達10萬名前線員工提供住宿地方。

英國首相約翰遜(Boris Johnson)上周一(23日)宣布加強防疫措施,限制市民外出,除了購買基本用品、運動、有醫療需要或必要工作外,市民一律不可以離開住所。英國NHS的員工指出,雖政府早前呼籲保持社交距離,但若是乘坐交通工具時,就較難去實行。「因為在火車上,他們(大眾)亦會坐在乘客的旁邊,這是有點壓存。」(because they're just sitting next to each other on the trains. It's quite stressful)