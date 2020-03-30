Airbnb將於疫情期間提供免費住宿　助醫護抗疫

Airbnb將在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，向國民保健署（NHS）的前線員工提供逾1,000個免費的住宿地方，以支持在抗疫期間他們所付出的努力。

據外媒報道，Airbnb的屋主，可選擇會否提供空屋參與是次計劃。目前為止，在英國的住宿網站上，已有1500個住宿地點。其亦於網站表示：「為協助對抗新型冠狀病毒疫情（COVID-19），Airbnb正與住宿房東合作，為10萬名醫護、防疫和急救人員提供乾淨而便利的住宿，讓他們在就近醫院的地方入住，並與摯愛親人保持安全距離。 我們可能暫時天各一方，但定能一同渡過難關。」

此外，Airbnb亦有在意大利及法國等地實行類似的計劃，目標是可為全球達10萬名前線員工提供住宿地方。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）上周一（23日）宣布加強防疫措施，限制市民外出，除了購買基本用品、運動、有醫療需要或必要工作外，市民一律不可以離開住所。英國NHS的員工指出，雖政府早前呼籲保持社交距離，但若是乘坐交通工具時，就較難去實行。「因為在火車上，他們（大眾）亦會坐在乘客的旁邊，這是有點壓存。」（because they're just sitting next to each other on the trains. It's quite stressful）