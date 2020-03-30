【油價大跌】中石化：油價若低於35美元　煤化工完全失去競爭力

▲ 中石化2月煉油復合利用率跌至66%，或因疫情全球蔓延，出口貿易受影響，料全年煉油利用率下跌。

新冠肺炎疫情全球蔓延及國際油價震蕩下，「三桶油」相繼公布去年全年業績。中石化 （00386） 董事長張玉卓在業績電話會議上表示，短期內中國經濟受疫情影響，油品消費需求減少，因此集團的庫存處於高位，疊加國際油價削減，給第1季生產及經營帶來較大挑戰。集團正謀求新增長亮點，加大醫護材料等非油零售及新業務。

中石化稱，首季經營數據及2020年資本開支調整將於4月下旬披露。

至下午1時10分，中石化現升1.4%，最新報價3.69元，成交額2.7億元。

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油價若低於50美元 煤化工不具競爭力

張玉卓形容，國際原油價格走勢為「世界性的難題」，由於不確定因素增多，難以預測。他根據多家大行及投資機構報告判斷，市場普遍預測今年油價在每桶42美元低位上下波動，惟低位較預期持續時間長。油價低迷將削弱集團煤化工板塊競爭力，如果油價在60美元水平，該板塊可保持合理投資回報；如果油價為50美元左右，相當多的煤化工項目不具競爭力；如果油價跌至35美元，並在該價格保持長時間，煤化工完全失去競爭力。

他補充，基於這個判斷，之後會對煤化工相關業務進行規劃。

2月煉油復合利用率僅66%

高級總裁凌逸群指出，因疫情衝擊，2月的煉油復合利用率降至66%，1月維持去年91.3%的正常水平，料第1季煉油復合利用率將下調；即使第2季緩慢回升，但由於疫情全球蔓延，出口貿易受壓，預計2020年煉油利用率勢必受影響。此外，預計第3、4季國內油品消費基本恢復，由於首2季的影響，估計全年國內油品消費市場呈負增長。

另外，化工及成品油銷售板塊方便，管理層表示，由於疫情為全球蔓延的趨勢，導致全球消費需求大減，或包括化工行業的終端需求，憂慮在未來1至2個月化工需求明顯下降，將影響集團接下數月的成產。

今年資本關支轉跌

總裁馬永生表示，集團去年資本支出為1,471億元，較原計劃增加108億元（人民幣，下同），當中上游業務增加21元，用於加大勘探投資；煉化板塊增加35億元，因加快產能建設；銷售板塊增加78億元，用於加油站項目建設等。

集團今年初步計劃資本支出1,434億元，但由於國內外經濟不確定增多，將綜合疫情、油價、市場等多方面考慮，適時調整經營及投資計劃，屆時將披露。鑒於目前低油價情況下，尤其是上游業務，面臨挑戰，將在勘探、開發、產量及成本等採取應對措施，優化上游投資結構，包括天然氣業務。

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