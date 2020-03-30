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【新股IPO】智中國際今起招股　一手入場費2343.4元

分析 13:32 2020/03/30

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本地外牆工程分包商智中國際今起至本周四（4月2日）公開招股，一手（8000股）入場費2343.4元，4月15日掛牌，創陞融資為獨家保薦人。（資料圖片）

本地外牆工程分包商智中國際 （新上市編號：06063） 今起至本周四（4月2日）公開招股，招股價介乎0.25元至0.29元，一手（8000股）入場費2343.4元，集資最多1.5億元，擬於本周四定價，4月15日掛牌，創陞融資為獨家保薦人。

是次集資所得款項的57.8%將用於上市後獲判項目的前期成本撥資、11.2%就獲判項目出具履約保證的抵押、15%加強香港的專業人員團隊、14.6%於中國成立內部系統設計團隊，以及1.4%用作一般運營資金。

主席兼行政總裁朱國歡指，受新冠肺炎疫情影響，成立國內設計團隊的進度將延遲，最快或需於5月方能進行，現時先由外判設計團隊處理相關項目。

值得注意的是，智中國際上市後，主席、行政總裁兼控股股東朱國歡一人，將持有集團75%股權，其餘25%則為是次公開發售的股份。事實上，集團已連續3年（2017年至2019年）向朱國歡撥出830萬元墊款作私人用途，並記錄為投資活動。

主席、行政總裁兼控股股東朱國歡持有集團75%股權

截止去年底止全年，智中國際錄得純利3649萬元，按年升12.1%，於最後可行日期，有23個項目正在進行，包括香港西九龍站、香港高等教育科技學院柴灣校園、港鐵會展中心站及香港國際機場的項目。

朱國歡表示，現時正等待9份招標的結果，料上半年能獲得有關結果，項目總值約2.1億元，並料今年獲得港鐵沿線、機場三跑以及西九文化區的項目投標邀請機會較大。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

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