【口罩短缺】杜魯多：會確保3萬中國口罩質量安全

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情於全球大流行，加拿大感染人數達到6000多人。荷蘭衛生部日前下令收回已發往醫療機構使用，從中國進口的60萬個口罩，因為這批口罩不符合質量標準，並不能抵擋新冠病毒。加拿大當局指，會確保來自中國的口罩質量安全。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）承諾，聯邦衛生當局將不遺餘力地確保中國內地提供的口罩符合，能保護加拿大醫護人員不受新冠肺炎感染的標準。他周日（29日）表示：「未來幾天，我們將在極短的時間內從中國接收裝備，包括口罩、手套和禮服。」

他稱：「我可以向民眾保證，加拿大衛生部擁有非常強大的程序來評估並確保該批醫療裝備達到必要的標準，並且在這一標准上不會有任何漏洞。我們需要確保醫療裝備能被醫護人員安全地使用。」

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早前，中國駐渥太華大使館宣布中國將向加拿大發送3萬個醫用口罩，以及數以千計的防護衣、手套和護目鏡。據報，加拿大的醫院和其他醫療機構正在對以上防護設備進行分配。加拿大外長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）等人也在社交媒體上表示感謝。

然而，荷蘭政府日前從中國進口的130萬個FFP2口罩（相等於N95規格），當中質量不合格的數量達60萬個。經過測試顯示，該批次品未能保護面部或濾芯有缺陷。口罩已經分發給幾家醫院，政府周六（28日）進行緊急回收，將未使用的口罩擱置。西班牙也對中國製造的新冠肺炎測試套件表示擔憂。

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責任編輯：曾子龍