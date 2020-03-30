盈富基金疫市吸資 為ETF威脅論平反?（訂戶專享） 金融經濟 13:13 2020/03/30 分享： 美股為首環球股市，新冠肺炎疫情下走過高山低谷。投資界不斷試圖為美股早前極速崩盤查找「死因」，不少評論更將矛頭直指追縱股市指數的交易所買賣基金（ETF），相信ETF資產規模近年不斷壯大，當股市大跌時成為令市況波幅擴大的潛在風險。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 打工皇帝出手增持 股價見底惹睱想（訂戶專享） 2020/03/26 打工皇帝出手增持 股價見底惹睱想（訂戶專享） 環球走出恐懼又到貪婪時? 港股反彈未完（訂戶專享） 2020/03/25 環球走出恐懼又到貪婪時? 港股反彈未完（訂戶專享） 儲局包攬信貸上身 急救保命要緊 （訂戶專享） 2020/03/24 儲局包攬信貸上身 急救保命要緊 （訂戶專享） 港股疫市成交增 港交所真吸引?（訂戶專享） 2020/03/23 港股疫市成交增 港交所真吸引?（訂戶專享） 香港股票 ETF 盈富基金（02800） 標準普爾500指數 退休基金 吸資 撈底 新冠肺炎 強積金 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入