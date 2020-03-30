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盈富基金疫市吸資 為ETF威脅論平反?（訂戶專享）

金融經濟 13:13 2020/03/30

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美股為首環球股市，新冠肺炎疫情下走過高山低谷。投資界不斷試圖為美股早前極速崩盤查找「死因」，不少評論更將矛頭直指追縱股市指數的交易所買賣基金（ETF），相信ETF資產規模近年不斷壯大，當股市大跌時成為令市況波幅擴大的潛在風險。

...

欄名 : 交易講場

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