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【藍籌業績】石藥集團去年多賺2成 加派末期息1成、建議5送1紅股

金融經濟 12:44 2020/03/30

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圖為石藥主席蔡東晨。（資料圖片）

石藥集團 （01093） 宣布，去年錄得股東應佔溢利37.14億元人民幣，按年增加20.6%。集團又增派末期息11.1%至每股0.2元，同時建議以每5送1比例發行紅股，惟要待股東大會批准。

截至中午收市前，石藥最新報16.54元，升1.9%。

期內，石藥錄得總收入221億元人民幣，按年升24.8%。以業務劃分，當中以成藥收入增幅最高，錄得分部收入179.4億元人民幣，升32.8%；抗生素收入則跌19.1%至8.79億元人民幣。

除增派股息，石藥又建議向今年6月23日列股東名冊的股東，按每持有5股現有股份發行1股紅股的基準發行紅股。翻查紀錄，石藥上一次發行紅股是在2012年的中期業績。

其他藥股方面，石四藥 （02005） 去年錄得淨利潤11.36億元，按年升24.6%；同時宣布派發末期息每股0.06元，按年升兩成。

華潤醫藥 （03320） 去年盈利倒退17.4%至32.86億元，同時減派息，建議派發末期息每股0.11元，按年減少15.4%。

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