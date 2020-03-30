【業績】一文看清企業業績 陽光油砂虧損收窄至8064.2萬加元（3月30日）（不斷更新）

▲ 港股踏入瘋狂業績期，近日有近千間公司公布業績。

香港股市踏入瘋狂的3日業績期，繼上周五（3月27日）有284間公司公布業績後，今日（3月30日）及周二（3月31日）分別346及312間公司公布業績，總共達942間，以市值計（包括其AH股總市值），達18萬億元，以下是一文看清公司業績：

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陽光油砂

陽光油砂（02012）公布去年業績虧損收窄。虧損收窄至8064.2萬（加元，下同）（約4.4億港元），2018年同期蝕1.27億元（約7億港元）；每股虧損0.64元，不派息。

期內，收入按年升14.1%至4225萬加元（約2.3億港元）。

公告及通告 - 末期業績

LVJI TECH

LVJI TECH（01745）公布去年業績，純利按年增61.1％至1.6億元。每股盈利0.15元，不派末期息。

期內，收入按年增79.6%至5.42億元。

公告及通告 - 末期業績

華潤電力

華潤電力（00836）公布去年業績，純利按年增67％至65.9億元，每股盈利1.37元，派末期息0.348港元，連中期息，全年派0.548元。

期內，收入按年跌12％至677.6億元。

公告及通告 - 末期業績

石藥集團

石藥集團 （01093） 宣布，去年錄得股東應佔溢利37.14億元人民幣，按年增加20.6%。集團又增派末期息11.1%至每股0.2元，同時建議以每5送1比例發行紅股，惟要待股東大會批准。

石藥集團去年多賺2成 加派末期息1成、建議5送1紅股

石四藥集團

石四藥集團 （02005） 公布去年業績，純利增24.6%至11.36億元。每股盈利0.3755港元，派末期息0.06元。

期內，收入按年增10.9%至46.36億元。

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利興發展

利興發展（00068）公布去年業績虧損收窄，虧損錄4.82億元，2018年同期虧損錄11.9億元。每股虧損328.15元，不派末期息。

期內，收入按年增51％至2016萬元。

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瑞鑫國際

瑞鑫國際(00724)公布去年業績虧損收窄，虧損錄6028萬元。2018年同期虧損，8588萬元。每股虧損7.17元，不派末期息。

期內，收入按年下跌25.4%至3.32億元。

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中昌國際控股

中昌國際 （00859） 公布去年業績由盈轉蝕，虧損9,479萬元。每股虧損8.43仙。不派末期息。

期內，收入按年增37.2%至4498萬元。

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