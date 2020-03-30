【業績】一文看清企業業績 信達生物虧損收窄至17億 中金多賺逾2成（3月30日）

▲ 港股踏入瘋狂業績期，近日有近千間公司公布業績。

香港股市踏入瘋狂的3日業績期，繼上周五（3月27日）有284間公司公布業績後，今日（3月30日）及周二（3月31日）分別346及312間公司公布業績，總共達942間，以市值計（包括其AH股總市值），達18萬億元，以下是一文看清公司業績：

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信達生物

信達生物 （01801） 去年錄得收入10.5億元（人民幣，下同），研發開支增加6%至12.9億元，虧損收窄至17.2億元。

公告及通告 - 末期業績

中金公司

中金公司 （03908） 收入按年升22.9%，錄227.8億元（人民幣，下同）；純利按年升21.4%，至42.38億元。

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中國中藥

中國中藥 （00570） 去年營業額增長27%至143.2億元（人民幣，下同），純利增長1成15.9億元，每股基本盈利增5.7%至0.3154元，末期息跌13.6%至4.76港仙。

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復星醫藥

復星醫藥 （02196） 去年收入增長15%至283.9億元（人民幣，下同），純利增23%至33.2億元，派末期息每股0.39元，按年增加22%。

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花樣年

花樣年 （01777） 去年收入增長36.4%至190.82億元（人民幣，下同），年度利潤增長28.6%至15億元，派末期息5.5港仙。

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五谷磨房

五谷磨房 （01837） 公佈，去年收入跌1.9%至17.8億元（人民幣，下同），純利增長2成至1.26億元，每股收益0.06元，不派末期息。

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民生銀行

民生銀行 （01988） 去年多賺7%至538.2億元（人民幣，下同），每10股派3.7元，按年增加7%。

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甘肅銀行

甘肅銀行 （02139） 去年純利跌85%至5.1億元（人民幣，下同），營業收入跌18.5%至72.3億元，不派末期息。

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農業銀行

農行 （01288） 去年賺2121億元（人民幣，下同），按年增4.6%，派末期息每10股1.819元，增幅同樣為4.6%。現價股息率約6.7厘。

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唐宮中國

唐宮中國 （01181） 去年收入錄得14.95億元（人民幣，下同），按年持平，純利跌21%至9,128萬元，不派末期息。

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鄭州銀行

鄭州銀行 （06196） 去年營業收入增長2成至134.4億元（人民幣，下同），純利增長7.4%至32.9億元，每10股派息1元。

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三生製藥

三生製藥 （01530） 去年收入增長16%至53.2億元，純利跌23.8%至9.7億元，不派息。

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指尖悅動

指尖悅動 （06860） 去年收入跌3.2%至10.5億元（人民幣，下同），純利跌75%至3871萬元，不派息。

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敘福樓

敘福樓 （01978） 去年由盈轉虧，錄得虧損1120萬元，收入錄得10億元，按年持平，每股虧損1.4元，不派末期息。

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酷派集團

酷派 （02369） 去年虧轉盈，錄得純利1.12億元，收入增長45.5%至18.6億元，每股基本盈利2.22仙，不派息。

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夢東方

夢東方 （00593） 公布去年業績由盈轉虧，虧損錄2億元，2018年同期錄1.59億純利。每股盈利69.99元，不派末期息。

期內，收入按年跌25%至1.2億元。

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智美體育

智美體育 （01661） 公布去年業績由盈轉虧。去年虧損錄4.55億元（人民幣，下同），2018年同期純利錄4637萬元。每股虧損0.29元，不派末期息。

期內，收入按年下跌65.1%至1.59億元。

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莊園牧場

莊園牧場 （01533） 公布去年業績， 純利按年跌19.2%至5132萬元（人民幣，下同），每股盈利27分，不派末期息。

期內，收入按年增23.7%至8.13億元。

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開源控股

開源控股 （01215） 公布去年業績，由盈轉虧。虧損錄3062萬元，2018年同期純利錄3.4億元。每股虧損0.24港仙，不派末期息。

期內，收入按年跌18.6%至2.4億元。

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永恒策略

永恒策略 （00764） 公布去年業績虧損收窄，虧損錄2.1億元，2018年同期錄5.9億元虧損。每股虧損錄5.48仙，不派末期息。

期內，收入按年增5.7%至1.98億元。

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實德環球

實德環球 （00487） 公布去年業績，純利按年增36.2%至7419萬元，每股盈利1.51港仙。不派末期息。

期內，收入按年增2.4%至11.5億元。

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廣深鐵路股份

廣深鐵路 （00525） 公布去年業績，純利按年跌4.5%至7.48億元（人民幣，下同），每股盈利11分。末期息每股派6分。

期內，收入按年增6.8%至211.78億。

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中國稀土

中國稀土 （00769） 公布去年業績由盈轉虧。純利錄3889萬元，每股盈利為1.66港仙，不派末期息。2018年同期，虧損錄542萬元。

期內，收入按年增12.9%至10.2億元。

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錦欣生殖

錦欣生殖 （01951） 去年多賺145.9%至4.1億元（人民幣，下同），經調整純利亦增100.7%至5.3億元，每股盈利為0.19元，派末期股息6.8港仙；EBITDA增84.4%至5.8億元，經調整EBITDA亦增91.2%至6.8億元

期內，收入為16.5億元，按年增78.8%，毛利亦增98.3%指4.2億元。

金地商置

金地商置 （00535） 去年多賺69%至38億元（人民幣，下同），核心盈利亦增76%至40.1億元，每股盈利0.2392，不派末期息。

內，收入為117.1億元，按年增65%，主要由於物業銷售的認收入大幅上升。

吉林省春城熱力

吉林省春城熱力 （01853） 去年多賺30.5至1.3億元（人民幣，下同），每股盈利0.35元，派末期息0.17元。

期內，收入為15.6億元，按年升8.4%，供熱服務面積為3950萬平方米。

大唐國際發電

大唐國際發電 （00991） 去年少賺20%至9.9億元（人民幣，下同），每股盈利0.0211元，派末期息0.065元。

期內，收入按年增2.2%至954.5億元，完成發電量2,652.9億千瓦時，跌1.6%，累計完成上網電量2,505.4億千瓦時，跌1.6% 。

大悅城地產

大悅城地產 （00207） 去年少賺22.2%至16.4億元（人民幣，下同），溢利亦跌14.3%至26.7億元，每股盈利10.7分，不派末期息。

期內，收入為103.4億元，按年增27.2%，其中，投資物業租金及相關服務收入為43.4億元，增19.5%.

上海實業城市開發

上海實業城市開發 （00563） 去年多賺4.8%至6億元，每股盈利12.5仙，派末期息1.8仙，連同特別股息2.3仙，全年派息4.1仙。

期內，收入85.8億元，按年升23%，主要由於集團貫徹適時有序的推盤策略，充分兌現項目價值。

寶勝國際

寶勝國際 （03813） 去年多賺53.5%至8.3億元（人民幣，下同），每股盈利15.9分，不派末期息，去年派0.025港元。

期內，收入按年增19.9%至271.9億元，只要由於中國的運動休閒趨勢及運動參與率的上升、 集團零售業務的持續發展，以及線上業務的快速增長。

威發國際

威發國際 （00765） 去年虧損擴大51.1%至5503.8萬元，核心業務虧損亦擴大13.6%至268.3萬元，每股虧損16.8仙，不派末期息。

期內，收益為1.4億元，按年少少2%，主要由於向美國、歐洲及香港的客戶作出的銷售減少所致。

裕元工業

裕元工業 （00551） 去年少賺2.1%至3億元（美元，下同），每股盈利18.64仙，派末期息0.7港元，按年少36.4%，全年派1.1港元。

期內，收入按年增4.2%至101.1億元。

呷哺呷哺

主打「一人一鍋」的連鎖火鍋品牌呷哺呷哺 （00520） 去年少賺37.7%至2.9億元（人民幣，下同），經調整純利亦少16.6%至4億元，每股盈利27.02分，派末期息0.046元。

期內，時收入按年升27.4%至60.3億元，主要由於集團致力擴張餐廳網絡，不過因中國經濟增速有所放緩及外部環境不確定因素增加，加上市場競爭激烈，集團期內實施更多促銷活動以刺激消費者消費，導致廳同店銷售減少1.4%

年年卡

年年卡 （03773） 去年扭虧為盈，錄得擁有人應佔溢利66.5萬元（人民幣，下同），每股盈利0.16分，不派息，去年為虧損2583.4萬元。

期內，收入減17.3%至4982.7萬元，主要由於集團精簡下游渠道，導致通過集團渠道合作夥伴提出的手機話費充值請求出現減少，而該影響被於獲中國電信運營商及其分銷商提供的平均折扣率增加而部分抵銷。

中梁控股

中梁控股 （02772） 去年多賺1倍至39億元（人民幣，下同），每股盈利1.17元，派末期息32.8港仙，按年增10.1%，全年派息48.1港仙，增10.3%，佔公司擁有人應佔核心淨利潤約40%。

期內，總收益為56，6.34億元，按年增加87.5%，合約銷售額亦增50.2%至1,525億元。

仁恆實業

仁恆實業 （03628） 去年少賺92.4%至70.3萬元，主要受人民幣兌港元貶值拖累，錄得換算海外業務時產生287.1萬元匯兌虧損所致，每股盈利0.09仙，不派末期股息。

期內，收入按年跌29.2%至7,150.7萬元。

興業物聯

興業物聯 （09916） 去年母公司擁有人應佔溢利按年增加2.7%至3,517.3萬元（人民幣，下同），每股盈利0.12元，不派末期股息。

期內，收入按年升40.5%至1.8億元，主要由於物業管理及增值服務，以及物業工程服務的收益增加。

心動公司

心動公司 （02400） 去年多賺21.6%至3.5億元（人民幣，下同），每股盈利0.98元，不派息。

期內，營業額28.4億元人，按年升50.4%，主要由於受歡迎的現有遊戲及新推出遊戲的穩健表現。

恒大健康

恒大健康 （00708） 去年虧損擴大，蝕44.26億元（人民幣，下同），2018年則蝕14.29億元，每股虧損51.23分，不派末期息。虧損擴大主要因為期內銷售及營銷費、行政費用急飆。

期內，健康管理分部收入按年升58.8%至49.75億元；新能源汽車收入6.6.1億元，主要來自鋰電池銷售取得的收入。

招商局基金

招商局基金 （00133） 公布，去年虧轉盈賺1.02億美元，2018年則錄虧損8702.1萬美元，每股基本盈利0.668美元，派末期息每股7美分或0.546港元。

期內，按公平價值計入損益的金融資產收益1.32億美元。

中國生物製藥

中國生物製藥 （01177） 公布，去年純利少賺7成至億27.06億元（人民幣，下同），每股盈利21.58分，派末期股息每股2港仙，與2018年相同。連同已派發首三個季度股息每季度每股2港仙，全年股息合共8港仙。純利大跌主要因為缺少上年錄得之大額一次性分階段收購收益。

期內，收入約242.34億元，較去年增長約16%。基本盈利為31.32億元，按年增長10.2%；每股基本盈利24.97分，按年增長8.7%。

港橋金融

港橋金融 （02323） 公布，去年虧損擴闊蝕6.59億元，2018年則蝕4.27億元；每股虧損29.83港仙，不派息。期內收入下跌46%至2.08億元。

世茂房地產

世茂房地產 （00813） 公布去年業績，純利按年增23.3%至109億元幣，（人民幣，下同）。每股盈利331分，末期息派85港仙。

期內，收入按年增30.4%至1115.2億元。

綠景中國地產

綠景中國地產 （00095） 公布去年業績，純利按年增41.4%至17.5億元（人民幣，下同）。每股盈利35.12分，末期息派6.1港仙。

期內，收入按年增53%至69億元。

魯大師

魯大師 （03601） 公布去年業績，純利按年增45.6%至1.05億元人幣，每股盈利48.65分。未期息每股派10港仙。

期內，收入按年增26.3%至4.04億元。

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吉利汽車

吉利汽車 （00175） 公布去年業績，純利按年跌34.7%至81.9億元，每股盈利0.9元，末期息派0.25元。

期內，收入按年下跌9%至974億元，其銷量按年跌9%至136萬部。

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先健科技

先健科技 （01302） 公布去年業績，純利按年增長6.7%至1.29億元（人民幣，下同），每股基本盈利3.1分；不派末期息。

期內，收入按年增20.15%至6.69億元。

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格菱控股

格菱 （01318） 公布去年業績，由虧轉盈。純利錄7,501萬元，2018年同期蝕2881萬元；每股盈利0.06元。

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久泰邦達能源

久泰邦達能源 （02798） 公布去年業績，純利按年增23.7%至2.18億元。每股盈利13.63分，派末期息2.5港仙。

期內，收入按年增12.9%至8.12億元。

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天津發展

天津發展 （00882） 公布去年業績，純利按年跌2.2%至4.61億元，每股盈利

期內，收入按年跌15.6%至45.5億元。

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鵬程亞洲

鵬程亞洲 （00936） 公布去年業績虧損收窄，去年虧損錄3217萬元，2018年同期虧損錄4267萬元。每股虧損3.04仙。不派末期息。

期內，收入按年增15%至1.24億元。

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北控水務集團

北控水務 （00371） 去年多賺10%至49.3億元，每股盈利49.77仙，派末期息7.8仙，按年跌6%，全年派息仍增3.9%至18.5仙，股息率為5.8厘；營業收入按年增15%至281.9億元，主要由於水處理服務及水環境治理建造服務的收入增加。

期內，毛利率36%，保持平穩；截止去年底止，集團水廠的覆蓋範圍擴展至中國20個省、5個自治區及3個直轄市。

北控水務去年多賺10%至49.3億 末期息減6%至7.8仙

華潤醫藥

華潤醫藥 （03320） 公布去年業績，純利按年跌17.4%至32.9億元，每股盈利0.52元，派末期息0.11元。

期內，收入按年增7.8%至2044.5億元。

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中國物流資產

中國物流資產 （03320） 公布去年業績，純利按年增40.6%至3.31億元（人民幣，下同），每股盈利0.1024，不派末期息。

期內，收入按年增22.4%至7.12億元。

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陽光油砂

陽光油砂 （02012） 公布去年業績虧損收窄。虧損收窄至8064.2萬（加元，下同）（約4.4億港元），2018年同期蝕1.27億元；每股虧損0.64元，不派息。

期內，收入按年升14.1%至4225萬加元（約2.3億港元）。

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LVJI TECH

LVJI TECH （01745） 公布去年業績，純利按年增61.1%至1.6億元。每股盈利0.15元，不派末期息。

期內，收入按年增79.6%至5.42億元。

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華潤電力

華潤電力 （00836） 公布去年業績，純利按年增67%至65.9億元，每股盈利1.37元，派末期息0.348港元，連中期息，全年派0.548元。

期內，收入按年跌12%至677.6億元。

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石藥集團

石藥集團 （01093） 宣布，去年錄得股東應佔溢利37.14億元人民幣，按年增加20.6%。集團又增派末期息11.1%至每股0.2元，同時建議以每5送1比例發行紅股，惟要待股東大會批准。

石藥集團去年多賺2成 加派末期息1成、建議5送1紅股

石四藥集團

石四藥集團 （02005） 公布去年業績，純利增24.6%至11.36億元。每股盈利0.3755港元，派末期息0.06元。

期內，收入按年增10.9%至46.36億元。

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利興發展

利興發展 （00068） 公布去年業績虧損收窄，虧損錄4.82億元，2018年同期虧損錄11.9億元。每股虧損328.15元，不派末期息。

期內，收入按年增51%至2016萬元。

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瑞鑫國際

瑞鑫國際 （00724） 公布去年業績虧損收窄，虧損錄6028萬元。2018年同期虧損，8588萬元。每股虧損7.17元，不派末期息。

期內，收入按年下跌25.4%至3.32億元。

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中昌國際控股

中昌國際 （00859） 公布去年業績由盈轉蝕，虧損9,479萬元。每股虧損8.43仙。不派末期息。

期內，收入按年增37.2%至4498萬元。

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