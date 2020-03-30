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【業績】一文看清企業業績 世茂房地產多賺23%至109億元（3月30日）（不斷更新）

金融經濟 16:55 2020/03/30

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港股踏入瘋狂業績期，近日有近千間公司公布業績。

香港股市踏入瘋狂的3日業績期，繼上周五（3月27日）有284間公司公布業績後，今日（3月30日）及周二（3月31日）分別346及312間公司公布業績，總共達942間，以市值計（包括其AH股總市值），達18萬億元，以下是一文看清公司業績：

相關文章：【業績】一文看清企業業績 亞盛醫藥虧損擴大（3月29日）

【業績】一文看清企業業績　中國神華少賺5.5% 金斯瑞盈轉虧（3月27日）

世茂房地產

世茂房地產（00813）公布去年業績，純利按年增23.3%至109億元幣，（人民幣，下同）。每股盈利331分，末期息派85港仙。

期內，收入按年增30.4%至1115.2億元。

綠景中國地產

綠景中國地產（00095）公布去年業績，純利按年增41.4%至17.5億元（人民幣，下同）。每股盈利35.12分，末期息派6.1港仙。

期內，收入按年增53％至69億元。

魯大師

魯大師（03601）公布去年業績，純利按年增45.6%至1.04億元。每股盈利48.65分，不派末期息。

期內，收入按年增26.1%至4.04億元。

公告及通告 - 末期業績

吉利汽車

吉利汽車（00175）公布去年業績，純利按年跌34.7％至81.9億元，每股盈利0.9元，末期息派0.25元。

期內，收入按年下跌9％至974億元，其銷量按年跌9％至136萬部。

吉利去年盈利跌35%　「最艱難的一年」未改銷量目標（第二版）

先健科技

先健科技（01302）公布去年業績，純利按年增長6.7%至1.29億元(人民幣，下同)，每股基本盈利3.1分；不派末期息。

期內，收入按年增20.15%至6.69億元。

公告及通告 - 末期業績

格菱控股

格菱（01318）公布去年業績，由虧轉盈。純利錄7,501萬元，2018年同期蝕2881萬元；每股盈利0.06元。

公告及通告 - 末期業績

久泰邦達能源

久泰邦達能源（02798）公布去年業績，純利按年增23.7%至2.18億元。每股盈利13.63分，派末期息2.5港仙。

期內，收入按年增12.9%至8.12億元。

公告及通告 - 末期業績

天津發展

天津發展(00882)公布去年業績，純利按年跌2.2%至4.61億元，每股盈利

期內，收入按年跌15.6%至45.5億元。

公告及通告 - 末期業績

鵬程亞洲

鵬程亞洲(00936)公布去年業績虧損收窄，去年虧損錄3217萬元，2018年同期虧損錄4267萬元。每股虧損3.04仙。不派末期息。

期內，收入按年增15％至1.24億元。

公告及通告 - 末期業績

北控水務集團

北控水務 （00371） 去年多賺10%至49.3億元，每股盈利49.77仙，派末期息7.8仙，按年跌6%，全年派息仍增3.9%至18.5仙，股息率為5.8厘；營業收入按年增15%至281.9億元，主要由於水處理服務及水環境治理建造服務的收入增加。

期內，毛利率36%，保持平穩；截止去年底止，集團水廠的覆蓋範圍擴展至中國20個省、5個自治區及3個直轄市。

北控水務去年多賺10%至49.3億　末期息減6%至7.8仙

華潤醫藥

華潤醫藥(03320)公布去年業績，純利按年跌17.4%至32.9億元，每股盈利0.52元，派末期息0.11元。

期內，收入按年增7.8%至2044.5億元。

公告及通告 - 末期業績

中國物流資產

中國物流資產（03320）公布去年業績，純利按年增40.6%至3.31億元（人民幣，下同），每股盈利0.1024，不派末期息。

期內，收入按年增22.4%至7.12億元。

公告及通告 - 末期業績

陽光油砂

陽光油砂（02012）公布去年業績虧損收窄。虧損收窄至8064.2萬（加元，下同）（約4.4億港元），2018年同期蝕1.27億元；每股虧損0.64元，不派息。

期內，收入按年升14.1%至4225萬加元（約2.3億港元）。

公告及通告 - 末期業績

LVJI TECH

LVJI TECH（01745）公布去年業績，純利按年增61.1％至1.6億元。每股盈利0.15元，不派末期息。

期內，收入按年增79.6%至5.42億元。

公告及通告 - 末期業績

華潤電力

華潤電力（00836）公布去年業績，純利按年增67％至65.9億元，每股盈利1.37元，派末期息0.348港元，連中期息，全年派0.548元。

期內，收入按年跌12％至677.6億元。

公告及通告 - 末期業績

石藥集團

石藥集團 （01093） 宣布，去年錄得股東應佔溢利37.14億元人民幣，按年增加20.6%。集團又增派末期息11.1%至每股0.2元，同時建議以每5送1比例發行紅股，惟要待股東大會批准。

石藥集團去年多賺2成 加派末期息1成、建議5送1紅股

石四藥集團

石四藥集團 （02005） 公布去年業績，純利增24.6%至11.36億元。每股盈利0.3755港元，派末期息0.06元。

期內，收入按年增10.9%至46.36億元。

公告及通告 - 末期業績 

利興發展

利興發展（00068）公布去年業績虧損收窄，虧損錄4.82億元，2018年同期虧損錄11.9億元。每股虧損328.15元，不派末期息。

期內，收入按年增51％至2016萬元。

公告及通告 - 末期業績 

瑞鑫國際

瑞鑫國際(00724)公布去年業績虧損收窄，虧損錄6028萬元。2018年同期虧損，8588萬元。每股虧損7.17元，不派末期息。

期內，收入按年下跌25.4%至3.32億元。

公告及通告 - 末期業績

中昌國際控股

中昌國際 （00859） 公布去年業績由盈轉蝕，虧損9,479萬元。每股虧損8.43仙。不派末期息。

期內，收入按年增37.2%至4498萬元。

公告及通告 - 末期業績 

香港股票 純利 每股盈利 石四藥集團（02005）

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