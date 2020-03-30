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【藍籌業績】吉利去年盈利跌35%　「最艱難的一年」未改銷量目標（第二版）

金融經濟 12:40 2020/03/30

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吉利汽車 （00175） 公布，去年盈利按年跌35%至81.9億元人民幣，擬派末期息0.25港元，按年少29%。吉利去年每股基本溢利為0.9元人民幣。吉利表示，新冠肺炎疫情嚴重影響供應鏈及產量，對營業額及盈利能力構成額外壓力，形容為「集團歷年來最艱難的一年」，但吉利未有修改年初訂下的141萬全年銷量目標。

吉利稱，經銷商庫存及盈利能力已調整至穩健水平，有助集團於未來數年應對市場變化。集團會在提高新能源和電氣化汽車的銷量佔比、擴大出口至東南亞和西歐新市場。

與同系富豪汽車（Volvo Car AB）合併方面，吉利重申，已開始初步討論，未有透露進展，僅稱：「倘擬進行的重組落實，將形成更強大的全球集團，以實現成本結構及新技術發展的協同效應」。

內地市佔續排第3　馬來西亞銷量大增

吉利汽車去年銷量跌9%至136萬部，收益同步跌9%至974億元（人民幣，下同），反映產品平均售價大致相同。吉利稱，銷量下跌時，集團市佔率提高，已成為中國銷量最高的自主品牌汽車製造商，並保持在中國第三大乘用車品牌地位。

以地區計，吉利在中國的收益減12%至926億元，佔集團約95%營業額。吉利在馬來西亞、東歐收益就以倍數增長，馬來西亞收益增9.7倍至27億元，東歐收益就增1.5倍至15.9億元。

吉利強調，製造業務繼續帶來良好的營運現金流入，連同去年底發行行5億美元優先永續資本證券，至去年底總現金水平按年增23%至193億元。

（第二版加入管理層分析內容）

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