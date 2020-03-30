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【港產口罩】SOSo Mask：今日中午12時前Facebook讚好、分享、留言 可訂購Level 2口罩（第二版）

金融經濟 13:32 2020/03/30

分享：

SOSo Mask主要製造Level 2級數的口罩，

新冠肺炎疫情持續，本港對口罩的需求未減，市面上有不少企業投身生產口罩行列，為普羅大眾提供有質量保證的口罩。由「香港家庭教育學院」及「新思維」設立的港產口罩生產綫SOSo Mask於Facebook指，今日（30日）將公布口罩公開發售詳情。

SOSo Mask表示，任何人曾經在今天中午12時前讚好（like）、分享（share）或留言（comment），將會於明天起收到SOSo Mask團隊的私訊。每位收到訊息的人可訂購合共不多於4盒BFE99成人及小童口罩，每個口罩價格劃一3元。成人口罩將於4月3日起發貨；港童口罩，以及成人加港童口罩則4月15日起。

取貨安排方面，訂購人士可選擇自取，並根據指定時間於油麻地廣東道取貨及現金交收；同時亦可選擇速遞上門，發貨前一天以PayMe或轉數快支付，次日則會發貨惟，送遞費用自付。

SOSo Mask目前已投產，主要製造Level 2級數的口罩，並只供應給醫護業界使用，惟SOSo Mask早前指，有人將SOSo Mask口罩放到網上非法轉售，故立即停止所有診所及醫護配售。

SOSo Mask稱，如果未能在首階段訂購，公司完成首階段分銷後會盡快推出第二階段銷售方式￼￼￼。

（第二版新增開售詳情）

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