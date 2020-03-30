【新冠肺炎】黑客利用疫情作網絡攻擊　錄逾9000宗個案

▲ 雲端安全解決方案供應商Barracuda發表全新《威脅焦點報告》，發現新冠病毒相關的電郵攻擊持續上升，由2020年2月底至今，同類攻擊激增667%。

當全球專注研究新冠病毒的抗疫方案時，竟有黑客利用網絡發動相關攻擊！雲端安全解決方案供應商Barracuda發表全新《威脅焦點報告》，發現新冠病毒相關的電郵攻擊持續上升，由今年2月底至今，同類攻擊激增667%。

在3月1日至23日期間，Barracuda偵測到共467,825宗電郵攻擊，其中9,116宗與新冠病毒有關，佔總攻擊量百份之二。比較之下，相關電郵攻擊在1月至2月期間，分別僅錄得137宗及1,188宗，其迅速增長的威脅值得關注。

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網絡犯罪分子利用新型冠狀病毒疫情作惡

Barracuda表示，截至3月23日，以新冠病毒為主題的網絡釣魚攻擊，大致分為3類，分別是詐騙（54%）、品牌偽冒（34%）及電郵勒索（11%）。相較過去以詐騙為主的攻擊手法，近日發現大量勒索、會話劫持（Conversation hijacking）等攻擊湧現，更偵測到一款以新冠病毒命名的全新勒索軟件CoronaVirus。報告預計，相關攻擊會持續演變並漸趨複雜，攻擊目標由散佈惡意軟件、盜取敏感認證、以至金錢詐騙等。

詐騙：

Barracuda偵測到的多宗詐騙，均訛稱提供新冠病毒治療、有售口罩、或聲稱其公司正在研發疫苗，誘騙受害者投資偽冒公司。詐騙捐款是另一種常見手法，例如一個聲稱來自「世界衛生社群」（World Health Community）的組織，仿冒世界衛生組織（World Health Organization）要求受害者通過比特幣錢包作出捐款。

惡意軟件：

在新冠病毒相關網絡釣魚攻擊中，黑客利用模塊化的惡意軟件變體（Modular variant），在同一軟件中部署漏洞負載模塊（Payload modules）發動攻勢。Emotet是首個被發現與新型冠狀病毒相關的惡意軟件，該軟件是流行銀行木馬程式，並於去年進行模塊化。

早前，IBM X-Force報告亦發現，Emotet曾出現於一個聲稱是殘疾人士社福機構的日文電郵中，該釣魚電郵附有已下載並安裝了Emotet的檔案。其他以新冠病毒為誘餌的惡意軟件，還包括LokiBot及AzorUlt，前者是另一個模塊化惡意軟件，旨在盜取用戶登入認證及數據，後者則是一款由釣魚網站發布的疫情資訊地圖。

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盜取認證：

黑客除散佈惡意軟件盜取敏感資料外，亦會在網絡釣魚攻擊中發放假冒登入頁面鏈結，要求用戶輸入帳號與密碼盜取其認證。Barracuda系統偵測到一款聲稱來自美國疾病預防及控制中心（CDC）的惡意軟件變體，企圖在用家點擊惡意鏈結時，盜取其Microsoft Exchange認證。

報告建議，用家對電郵附件及網站鏈結，應保持警惕。雖然反惡意軟件或反網絡釣魚解決方案，可有效堵截惡意電郵和攻擊負載，但暫時未有單一解決方案能全面堵截所有攻擊。另外，宜格外注意平日不會收到的電郵通訊，例如美國疾病預防及控制中心（CDC）不會發送電郵至未登記定期接收其電郵的連絡人。

責任編輯：姚慧儀