  • 20°C
香港時間 : 2020330日 (一) 13:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】黑客利用疫情作網絡攻擊　錄逾9000宗個案

科技 12:32 2020/03/30

分享：

雲端安全解決方案供應商Barracuda發表全新《威脅焦點報告》，發現新冠病毒相關的電郵攻擊持續上升，由2020年2月底至今，同類攻擊激增667%。

當全球專注研究新冠病毒的抗疫方案時，竟有黑客利用網絡發動相關攻擊！雲端安全解決方案供應商Barracuda發表全新《威脅焦點報告》，發現新冠病毒相關的電郵攻擊持續上升，由今年2月底至今，同類攻擊激增667%。

在3月1日至23日期間，Barracuda偵測到共467,825宗電郵攻擊，其中9,116宗與新冠病毒有關，佔總攻擊量百份之二。比較之下，相關電郵攻擊在1月至2月期間，分別僅錄得137宗及1,188宗，其迅速增長的威脅值得關注。

港企部署公用雲　8成憂網絡安全

網絡犯罪分子利用新型冠狀病毒疫情作惡

Barracuda表示，截至3月23日，以新冠病毒為主題的網絡釣魚攻擊，大致分為3類，分別是詐騙（54%）、品牌偽冒（34%）及電郵勒索（11%）。相較過去以詐騙為主的攻擊手法，近日發現大量勒索、會話劫持（Conversation hijacking）等攻擊湧現，更偵測到一款以新冠病毒命名的全新勒索軟件CoronaVirus。報告預計，相關攻擊會持續演變並漸趨複雜，攻擊目標由散佈惡意軟件、盜取敏感認證、以至金錢詐騙等。

詐騙：

Barracuda偵測到的多宗詐騙，均訛稱提供新冠病毒治療、有售口罩、或聲稱其公司正在研發疫苗，誘騙受害者投資偽冒公司。詐騙捐款是另一種常見手法，例如一個聲稱來自「世界衛生社群」（World Health Community）的組織，仿冒世界衛生組織（World Health Organization）要求受害者通過比特幣錢包作出捐款。

惡意軟件：

在新冠病毒相關網絡釣魚攻擊中，黑客利用模塊化的惡意軟件變體（Modular variant），在同一軟件中部署漏洞負載模塊（Payload modules）發動攻勢。Emotet是首個被發現與新型冠狀病毒相關的惡意軟件，該軟件是流行銀行木馬程式，並於去年進行模塊化。

早前，IBM X-Force報告亦發現，Emotet曾出現於一個聲稱是殘疾人士社福機構的日文電郵中，該釣魚電郵附有已下載並安裝了Emotet的檔案。其他以新冠病毒為誘餌的惡意軟件，還包括LokiBot及AzorUlt，前者是另一個模塊化惡意軟件，旨在盜取用戶登入認證及數據，後者則是一款由釣魚網站發布的疫情資訊地圖。

微軟跨國聯手　摧毀全球最大殭屍網絡Necurs

盜取認證：

黑客除散佈惡意軟件盜取敏感資料外，亦會在網絡釣魚攻擊中發放假冒登入頁面鏈結，要求用戶輸入帳號與密碼盜取其認證。Barracuda系統偵測到一款聲稱來自美國疾病預防及控制中心（CDC）的惡意軟件變體，企圖在用家點擊惡意鏈結時，盜取其Microsoft Exchange認證。

報告建議，用家對電郵附件及網站鏈結，應保持警惕。雖然反惡意軟件或反網絡釣魚解決方案，可有效堵截惡意電郵和攻擊負載，但暫時未有單一解決方案能全面堵截所有攻擊。另外，宜格外注意平日不會收到的電郵通訊，例如美國疾病預防及控制中心（CDC）不會發送電郵至未登記定期接收其電郵的連絡人。

責任編輯：姚慧儀

相關文章

微軟跨國聯手　摧毀全球最大殭屍網絡Necurs
2020/03/14
微軟跨國聯手　摧毀全球最大殭屍網絡Necurs
網絡犯罪分子利用新型冠狀病毒疫情作惡
2020/02/24
網絡犯罪分子利用新型冠狀病毒疫情作惡
港企部署公用雲　8成憂網絡安全
2020/02/21
港企部署公用雲　8成憂網絡安全
華為旗下海思晶片現漏洞　黑客可入侵控制網絡攝錄機
2020/02/06
華為旗下海思晶片現漏洞　黑客可入侵控制網絡攝錄機
網絡保安 雲端 軟件 疫情 比特幣 黑客 Microsoft IBM 冠狀病毒 肺炎

下一篇文章

【新冠肺炎】英國訓練狗隻「嗅」出感染者　解決測試劑短缺
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】戴口罩都認出你！內地驚現販賣口罩相賺錢
【新冠肺炎】戴口罩都認出你！內地驚現販賣口罩相賺錢
【全球大流行】Pornhub Premium全球免費　鼓勵民眾在家隔離（附登記連結）
【全球大流行】Pornhub Premium全球免費　鼓勵民眾在家隔離（附登記連結）
【附教學】WhatsApp一鍵查身邊有否隔離人士、檢疫大廈資料
【附教學】WhatsApp一鍵查身邊有否隔離人士、檢疫大廈資料
【新冠肺炎】亞博館將引入智能消毒通道　加強館內防疫
【新冠肺炎】亞博館將引入智能消毒通道　加強館內防疫
足不出戶遊世界！極光動物園博物館都可網上體驗（附網上連結）
足不出戶遊世界！極光動物園博物館都可網上體驗（附網上連結）
【Home Office】視像會議好幫手！ZOOM速成教學
【Home Office】視像會議好幫手！ZOOM速成教學