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各地限制聚集措施有幾嚴？ 澳洲最多2人 美國限10人

環球社會熱點 11:59 2020/03/30

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澳洲總理莫里森宣布進一步收緊聚集人數限制，減至只容許2人聚集。

全球的新冠肺炎疫情持續，其中澳洲累計增至超過4,000人確診。澳洲總理莫里森宣布進一步收緊聚集人數限制，減至只容許2人聚集。目前全球各地都有限制民眾聚集的措施或建議，人數限制亦各有不同。

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國家或地區 人數限制 公布日期
澳洲 2 3月29日
英國 2 3月24日
德國 2 3月22日
香港 4 3月27日
美國 10 3月16日
新加坡 10 3月24日

澳洲：

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）於周日（29日）宣布，將公共場所聚集人數的限制，由10人進一步收緊至2人，如屬家庭成員則不受此限制。至於婚禮及葬禮的限制則分別維持於5人及10人。

英國：

英國首相約翰遜（Boris Johnson）於上周二（24日）下令倫敦封城，同時宣布公共場所最多只可有2人聚集，家庭成員不受此限。如民眾不遵守上述限制，警方有權驅散聚會及作出罰款。

【英國封城】禁止婚禮只准葬禮 疫情緊急狀態3周

【英國疫情】封城至少持續6個月 若解封須逐步

德國：

德國總理默克爾（Angela Merkel）於上周日（22日）宣布，禁止超過2人於公共場所聚會，家庭成員同樣不受限制。當局同時下令關閉髮廊、按摩店及紋身店，餐廳則僅可提供外賣自取或速遞服務，以避免人群聚集。

【德國疫情】德國禁2人以上聚會 餐廳只做外賣

香港：

香港政府周五(27日)公布多項社交距離的限制措施，包括由29日凌晨起禁止多於4人在公共地方聚集，但婚禮、法庭等場所則獲豁免。另外港府亦要求餐廳每張檯之間要保持1.5米的距離，每張檯最多只可坐4個人，餐廳職員要於顧客進入餐廳前要其量體溫及提供酒精搓手液。

【美國疫情】《華郵》大讚香港抗疫有方 倡美國向香港學習

美國：

美國總統特朗普（Donald Trump）於3月16日發表2頁的防疫指引，教導國民如何應對疫情，包括建議美國人減少超過10人的社交聚會、避免前往餐廳用膳，改為購買外賣或使用送餐服務。

【美國疫情】特朗普公布指引 籲生病者閉關勿外出

【美國疫情】華府專家：死亡人數或達20萬

新加坡：

新加坡政府上周公布多項防疫措施，包括限制最多只可10人於工作場所或學校以外的公共場所聚集，同時關閉酒吧、戲院、夜店等娛樂場所。新加坡上周五（27日）起實施新措施，要求民眾在公共場所保持1米的社交距離，直至下月30日。學校、工作場所、議會及法院可獲豁免。違者最高可罰款1萬坡元（約5.4萬港元）及入獄6個月。

【新加坡疫情】下令民眾距離1米 違例可罰入獄半年

責任編輯：鄭錦玲

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