被困疫情「死亡船」尚丹號遊輪乘客求救

▲ 【新冠肺炎疫情】又一遊輪出事 尚丹號爆發疫情 乘客被困稱「死亡船」

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）持續，全球感染人數逾72萬，繼鑽石公主號、美國公主號後，再有郵輪出事。荷美郵輪「尚丹號」（MS Zaandam）出現4名長者染病死亡，船上有逾130人有流感症狀，郵輪遭多地拒泊後，目前巴拿馬（Panama）水域，有乘客投訴船上食物衛生差劣，又指4成船員染病，指自己被困「死亡船」，「染病是早晚的事」。

「尚丹號」3月7日在阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）起行。旅程原定21日在智利（Chile）聖安東尼奧（San Antonio）結束。惟因船上爆發疫情，早前遭智利等多個港口拒泊，在海上漂泊，自14日起乘客和船員都未曾登岸。

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乘客斥衛生差 網上求救

彭博社報道，有被困船上的乘客投訴衛生條件差劣，如送餐時並無覆蓋食物，食物中更找到眼睫毛和頭髮，令乘客擔心：

「我們懼怕自己也會受感染，只要我們留在船上，這是早晚的事。」

（“We are freaked out and terrified that we will be infected too. It’s just a matter of time if we stay on the ship.”）

「尚丹號」屬於全球最大的郵輪公司嘉年華遊輪集團，荷美郵輪是旗下11個郵輪品牌之一。荷美郵輪官網表示，「尚丹號」載有1,243名乘客及586名船員，全船共53名乘客及85名船員出現疑似流感症狀，惟船上未有新冠肺炎測試劑，故未能確認確診。

據乘客轉述船上醫生指，船上已4成船員不適；而有船員生病仍被要求工作。據美國疾控中心指，美國至尊公主號、鑽石公主號均有船員染病，增加傳染乘客的速度。

▲ 「尚丹號」全船共53名乘客及85名船員出現疑似流感症狀。

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遷移健康乘客 獲批通過巴拿馬運河

為減低傳播速度，以及讓部分乘客成功靠岸，荷美郵輪公司派出另一艘郵輪「鹿特丹號」（MS Rotterdam）在26日與「尚丹號」會合，提供額外的物資以及新冠肺炎測試劑等，讓健康的乘客已轉移到「鹿特丹號」，可通過巴拿馬運河並繼續餘下行程。

「尚丹號」現擬駛往美國佛羅里達州（Florida）勞德代爾堡（Fort Lauderdale），荷美郵輪在香港時間29日上午11時宣布，「尚丹號」和「鹿特丹號」均獲巴拿馬政府批准，在不久的將來通過巴拿馬運河。