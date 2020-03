被困「死亡疫情船」 尚丹號郵輪乘客求救

▲ 「尚丹號」全船共53名乘客及85名船員出現疑似流感症狀。(路透社圖片)

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)持續,全球感染人數逾72萬,繼鑽石公主號、美國公主號後,再有郵輪出事。荷美郵輪「尚丹號」出現4名長者染病死亡,船上有逾130人有流感症狀,郵輪遭多地拒泊後,目前巴拿馬(Panama)水域,有乘客投訴船上食物衛生差劣,又指4成船員染病,指自己被困「死亡船」,「染病是早晚的事」。

「尚丹號」3月7日在阿根廷布宜諾斯艾利斯(Buenos Aires)起行。旅程原定21日在智利(Chile)聖安東尼奧(San Antonio)結束。惟因船上爆發疫情,早前遭智利等多個港口拒泊,在海上漂泊,自14日起乘客和船員都未曾登岸。

乘客斥衛生差 網上求救

彭博社報道,有被困船上的乘客投訴衛生條件差劣,如送餐時並無覆蓋食物,食物中更找到眼睫毛和頭髮,令乘客擔心:

「我們懼怕自己也會受感染,只要我們留在船上,這是早晚的事。」

(“We are freaked out and terrified that we will be infected too. It’s just a matter of time if we stay on the ship.”)

「尚丹號」屬於全球最大的郵輪公司嘉年華遊輪集團,荷美郵輪是旗下11個郵輪品牌之一。荷美郵輪官網表示,「尚丹號」載有1,243名乘客及586名船員,全船共53名乘客及85名船員出現疑似流感症狀,惟船上未有新冠肺炎測試劑,故未能確認確診。據乘客轉述船上醫生指,船上已4成船員不適;而有船員生病仍被要求工作。據美國疾控中心指,美國至尊公主號、鑽石公主號均有船員染病,增加傳染乘客的速度。

遷移健康乘客 獲批通過巴拿馬運河

為減低傳播速度,以及讓部分乘客成功靠岸,荷美郵輪公司派出另一艘郵輪「鹿特丹號」(MS Rotterdam)在26日與「尚丹號」會合,提供額外的物資以及新冠肺炎測試劑等,讓健康的乘客已轉移到「鹿特丹號」,可通過巴拿馬運河並繼續餘下行程。

「尚丹號」現擬駛往美國佛羅里達州(Florida)勞德代爾堡(Fort Lauderdale),荷美郵輪在香港時間29日上午11時宣布,「尚丹號」和「鹿特丹號」均獲巴拿馬政府批准,在不久的將來通過巴拿馬運河。