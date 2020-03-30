【新冠肺炎】英國訓練狗隻「嗅」出感染者　解決測試劑短缺

新冠肺炎全球擴散，歐美疫情愈見嚴峻，不少國家沒有準備足夠檢驗測試劑，就連醫院的防禦裝備亦嚴重短缺。最近有外國組織研究，讓狗隻在人群中作定位，嗅出已感染新冠病毒的患者，以取代測試劑。

美國疾病控制與預防中心（CDC）首席副主任Anne Schuchat曾警告，面對新冠肺炎病毒檢測數量激增，全球供應鏈卻陷入中斷，正導致某些關鍵化學藥品短缺，而測試劑不足將成為抗疫的一個新挑戰。

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近日慈善機構Medical Detection Dogs正與杜倫大學（University of Durham）及倫敦衛生與熱帶醫學院（LSHTM）合作，研究由狗隻檢測出對新冠肺炎呈陽性的患者，幫助提供早期治療。由於每種疾病均有所屬氣味，該機構已經訓練出狗隻識別瘧疾、癌症和帕金森氏症患者，負責人Claire Guest指出，他們正研究如何安全地從新冠肺炎病人身上，捕捉到病毒的氣味。

LSHTM疾病控制主任James Logan稱，研究顯示，狗隻的確能透過氣味探測瘧疾感染，其準確度高於世界衛生組織的診斷標準，惟承認不代表動物能識別出新冠病毒的特殊氣味。如果試驗產生正面結果，相關狗隻將於6星期內投入抗疫戰鬥中。

責任編輯：姚慧儀