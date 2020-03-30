【意大利疫情】棺材堆滿教堂 神父：很多人獨自死去

▲ 【意大利疫情】棺材達工業規模 神父：很多人獨自死去

意大利疫情嚴峻，死亡人數持續上升。卡爾米納蒂（Mario Carminati）40年前成為神父前，知道自己需處理死者身後事，但沒想到如「工業規模」多，由每個星期舉行葬禮，變成每日舉行。卡爾米納蒂指，棺材數量眾多，當局不知放到哪裡。

意大利全國封城，並禁止聚會，教堂無法舉行葬禮，只能改由神父進行簡單的祝福儀式。現年64歲的卡爾米納蒂是塞里亞泰（Seriate）的資深神父，塞里亞泰位於意大利北部的中產河畔小鎮，鎮上有2.5萬人。

【美國疫情】華府專家：死亡人數或達20萬

【英國疫情】封城至少持續6個月 若解封須逐步

卡爾米納蒂表示，每日都有新的棺材簇，他和其他神父為死者獻上簡單的祝福，然後將它們放到軍車上，送往墓地和火葬場。

塞里亞泰屬貝爾加莫（Bergamo）省分，是意大利重炎區北部倫巴底地區的疫情爆發中心。意大利確診逾9.7萬宗，死亡人數已破萬，幾乎是其他國家的兩倍。

▲ 卡爾米納蒂表示，每日都有新的棺材簇，他和其他神父為死亡獻上簡單的祝福。

【新冠肺炎】全球確診破70萬 逾3.3萬人亡

【新冠肺炎】人人也要呼吸機 點解咁重要？

卡爾米納蒂稱，最可悲的是，很多教區的居民獨自死去、沒有親人，因醫院為了防疫，不准家屬探病。他為40名死亡祝福後說：

我們經常談到最需要幫助的人，而現在他們確實是最需要幫助的人。即使他們不再活著，也是最需要幫助的人。沒有人有時間或機會再照顧他們了。

教堂只是這批死者短暫停留的一站，卡爾米納蒂為他們祝福後，身穿防護裝備的軍隊將棺材搬上卡車運走。卡車駛至十字路口時，一名戴上口罩和白手套的警察立正致敬。

【荷蘭疫情】緊急回收60萬個不合格中國口罩

【美國疫情】專家：2萬億刺激方案無助重整經濟