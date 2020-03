【美國疫情】華府專家：死亡人數或達20萬

美國新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)疫情瀕臨失控邊緣,死亡人數增至近2,500,兩天激增1倍。美國政府首席傳染病專家警告,現時情況顯示,美國疫情死亡人數可能高達20萬,確診個案要以百萬計。

▲ 【新冠肺炎美國疫情】美國政府首席傳染病專家福西:死亡人數或達20萬

特朗普:美國死10萬人已很好

【美國疫情分佈】確診拋離各國 佔全球20%

美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西(Anthony Fauci)周日(29日)向傳媒表示,疫情模型預測會有最好和最壞情況,而實際情況普遍會是兩者之間,自己從未見過最壞預測成真。

美國專家:醫療系統最快2周後崩潰

但福西預期實際情況仍可能十分驚人。他指出:

「我的意思是,看着現時的情況,我會判斷死亡人數會介乎10萬至20萬。但我不希望把話說死。」

(I mean, looking at what we're seeing now, you know, I would say between 100,000 and 200,000 deaths. But I don't want to be held to that.)

凍櫃車當停屍間 紐約屍房爆滿

垃圾袋當防護衣 紐約護士確診殉職

福西是美國政府抗疫專責組核心成員。他估計,美國疫情目前還未見頂,會有多達數以百萬人染病確診。

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心(Johns Hopkins CSSE)追蹤數據顯示,截至香港時間周一(30日)早上9時半,美國新冠肺炎確診病例超過14.2萬宗,比前一天大增約2萬人確診;美國疫情死亡人數增加200多人,累計2,489人。

【美國禁足】Bill Gates:不能逐州來 須全國封城6周

Bill Gates:美國燒錢軍演 卻無防備疫情

然而,抗疫專責組與白宮討論過後,決定不對美國疫情重災區紐約州、新澤西等地強制隔離。美國總統特朗普只宣佈延長防疫指引有效期至4月底,呼籲民眾期間保持距離和避免人多聚集。

福西指,美國疫情目前56%病例都是來自大紐約地區。他稱向當地民眾頒佈的旅行警示「終會」停止病毒傳播。

特朗普改口無需封紐約 只發旅遊警示

【治療新冠肺炎】Bill Gates朱克伯格聯手打瘟疫