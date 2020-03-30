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【油價急跌】紐約期油曾跌穿20美元　專家：4月石油需求跌幅較金融危機高6倍

金融經濟 22:47 2020/03/30

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國際油價今早亞洲交易時段曾經下挫逾7%，紐約期油則曾經跌穿20美元。

新冠肺炎疫情在全球大流行，國際油價在亞洲交易時段曾經下挫逾7%，布蘭特期油跌至每桶23美元邊緣，是2002年11月低位；紐約期油則曾經跌穿20美元。紐約期油一度跌破20美元一桶，跌幅約7%，刷新2002年以來新低。

IHS Markit副董事長、石油專家Dan Yergin表示，當前全球石油市場正面臨俄羅斯與石油輸出國組織（OPEC）減產協議破裂、全球經濟放緩壓垮需求的雙重危機，預期4月份石油需求可能每天減少2000萬桶，較2008年金融危機時期高出6倍。

油組及俄羅斯的減產協議即將周二（31日）到期，沙特阿拉伯和俄羅斯等主要產油國已宣布將在4月增加石油供應。

相關文章：沙特阿拉伯下令沙特阿美增產百萬桶　俄羅斯：不是最佳選擇（第二版）

Dan Yergin指，大家都非常關注增產後的原油會放在哪裡，當各國都實施旅遊限制，同時禁止或限制聚集，市民在家工作，工廠不開工，街上無車，飛機停泊在機會，油價可能進一步下滑，4月將是非常艱難的一個月。今年油價已累跌六成。

油價下跌，本港上市的油股齊齊走低。中海油 （00883） 周一收跌2.6%，報7.57元；惟中石油 （00857） 及中石化 （00386） 倒升，中石油全日升2.7%，收2.62元；中石化升1%，全日收3.68元。

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經濟 香港股票 在家工作 美元 沙特阿拉伯 俄羅斯 石油輸出國組織 中國海洋石油（00883） 中國石油股份（00857） 全球大流行

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