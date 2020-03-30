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【英國疫情】封城至少持續6個月 若解封須逐步

環球社會熱點 10:15 2020/03/30

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新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情於全球大流行，英國死亡人數達到1228人。相繼有官員確診新冠肺炎。英國首相約翰遜日前向國民發信，警告疫情進一步惡化，必要時採取更嚴格的隔離措施。英國衛生官員表示英國封鎖措施可能持續六個月，若解封必須逐步進行。

英國副首席醫療官哈里斯（Jenny Harries）周日（29日）表示，英國可能會受到某種形式的封鎖措施，為期六個月或更長時間，她警告民眾如果承接不住恢復正常生活，英國將面臨第二波新冠肺炎的爆發。

政府表示，將在三周內審查上周一採取的封鎖措施。哈里斯表示，現在還不知道上周的封鎖措施，是否在病毒擴散高峰期時，具有減少傳播的理想效果。

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哈里斯在新聞發布會上稱：「我們一定不能突然恢復我們的正常生活方式，這將是非常危險的。如果我們停止封鎖措施，那麼我們所有的努力都將會浪費，我們有可能看到第二波疫情高峰。」

她補充：「隨著時間流逝，可能在接下來的六個月中，我們每三周將進行審查，檢視進度和效果。我們仍需要時段保持警惕，然後逐步地，我們將有希望能夠調整一些社會隔離措施，逐步使所有人的生活恢復正常。這是一個不斷變化的目標，我們只需要等待，看看是否成功取得效果。」

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責任編輯：曾子龍

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